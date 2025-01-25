Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

Kore'nin ünlü sanatçılarından biri olan Choi Seung-hyun, 2006 yılında erkek grubu "BigBang"in baş rapçisi olarak müzik dünyasına adım atmıştı. Ancak, yasaklı maddeler kullanma suçlamaları nedeniyle hakkında birçok olumsuz haber çıktı ve kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. Sonrasında gruptan ayrılan Seung-hyun, solo kariyerine odaklandı fakat beklenen başarıyı bir türlü elde edemedi.