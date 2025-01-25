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Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
17:07
Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…
"Squid Game" dizisinin merakla beklenen ikinci sezonu, 26 Aralık'ta izleyiciyle buluştu. Bu sezonun en çok konuşulan karakterlerinden biri ise "Thanos" oldu. Karakterin arkasındaki oyuncunun kimliği ortaya çıkınca, izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Meğer Squid Game dizisinin Thanos'u gerçekte kimmiş? Aslında çok ünlüymüş...