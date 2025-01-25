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Haberler Yaşam Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 17:07

Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

"Squid Game" dizisinin merakla beklenen ikinci sezonu, 26 Aralık'ta izleyiciyle buluştu. Bu sezonun en çok konuşulan karakterlerinden biri ise "Thanos" oldu. Karakterin arkasındaki oyuncunun kimliği ortaya çıkınca, izleyiciler büyük bir şaşkınlık yaşadı. Meğer Squid Game dizisinin Thanos'u gerçekte kimmiş? Aslında çok ünlüymüş...

Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

Dünya çapında büyük bir ilgi gören ve yeni sezonuyla adından söz ettiren Squid Game, ikinci sezonunun yayınlanmasıyla tekrar gündemde. Dizinin bu sezonundaki 'Thanos' karakteri ise izleyicilerin ilgisini çekti. Canlandırdığı karakterle izleycide merak uyandıran Thanos'u aslında tanıyormuşuz. Meğer Kore'de...

Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

92 ülkede ilgi gören dizinin yeni sezonunda mor saçlarıyla gözleri üzerine çeken 'Thanos' karakteri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Asıl adı Choi Seung-hyun olan bu isim, sahne adıyla T.O.P olarak tanınıyor.

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Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

Kore'nin ünlü sanatçılarından biri olan Choi Seung-hyun, 2006 yılında erkek grubu "BigBang"in baş rapçisi olarak müzik dünyasına adım atmıştı. Ancak, yasaklı maddeler kullanma suçlamaları nedeniyle hakkında birçok olumsuz haber çıktı ve kariyerinde büyük bir düşüş yaşadı. Sonrasında gruptan ayrılan Seung-hyun, solo kariyerine odaklandı fakat beklenen başarıyı bir türlü elde edemedi.

Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

Choi Seung-hyun'un oyunculuk kariyeri, yalnızca "Squid Game" ile sınırlı kalmadı. Ünlü isim, 2010 yılında "Blue Dragon Film Ödülleri"nde ve 2011 yılında "Baeksang Sanat Ödülleri"nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

Squid Game dizisinin Thanos’u bakın gerçekte kimmiş? Meğer Kore’nin tanınmış isimlerinden biri…

2013 yılında "Commitment" filminde başrol üstlenen Choi Seung-hyun, "Busan Uluslararası Film Festivali"nde Yılın En İyi Yeni Asyalı Erkek Oyuncusu ödülünü kazandı.

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