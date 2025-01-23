Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

NETFLİX TARİHİ "YANLIŞLIKLA" PAYLAŞTI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Netflix'in Kore YouTube kanalında Squid Game'in yeni sezonuna dair çıkış tarihinin açıkça yer aldığı bir içerik paylaşıldığı öne sürüldü.

Paylaşıma göre, Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacaktı. Ancak, Netflix bu gönderiyi kısa sürede fark ederek kaldırdı.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen bu tarihin gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa, detayları sizlerle paylaşacağız.