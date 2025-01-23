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Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:15
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
11:15
Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?
Netflix platformunda yayınlanan Squid Game yeni sezon tarihi için bekleyiş başladı. Güney Kore yapımı dizi 2012 yılında ilk sezonuyla 2024 Aralık ayında ise 2. Sezonuyla yayınlandı. Dizinin 3. sezon senaryosunu da tamamlandı ve her iki sezon bir arada çekildi. Netflix'in de paylaşımın ardından yayın tarihi netleşti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?