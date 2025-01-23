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Giriş Tarihi: 23.01.2025 11:15 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 11:15

Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

Netflix platformunda yayınlanan Squid Game yeni sezon tarihi için bekleyiş başladı. Güney Kore yapımı dizi 2012 yılında ilk sezonuyla 2024 Aralık ayında ise 2. Sezonuyla yayınlandı. Dizinin 3. sezon senaryosunu da tamamlandı ve her iki sezon bir arada çekildi. Netflix'in de paylaşımın ardından yayın tarihi netleşti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

Squid Game yeni sezon tarihi için bekleyiş başladı. Netflix ekranında 2. sezonuyla yayınlanan dizinin 3. sezon hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi. İkinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi sebebiyle 2. sezonu 7 bölüm yayınladıklarını ve devamının 3.sezonla geleceğini söyleyen senaristin açıklamasının ardından gözler yayın tarihine çevrildi. Netflix açıklama yaptı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve aynı zamanda final sezonu olacağı belirtilmişti.

Netflix'in yaptığı açıklamada, "Squid Game, 2025'te 3. sezonuyla geri dönecek ve bu sezon dizinin finali olacak" ifadeleri kullanılmıştı. Ancak, kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

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Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

HWANG DONG-HYUK'TAN AÇIKLAMA!

Dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere hitap ettiği bir mektupla bu haberi onaylamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların başlangıçta tek bir hikaye olarak tasarlandığını ancak zaman kısıtlamaları nedeniyle iki farklı sezona ayrıldığını belirtmişti.

Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

NETFLİX TARİHİ "YANLIŞLIKLA" PAYLAŞTI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Netflix'in Kore YouTube kanalında Squid Game'in yeni sezonuna dair çıkış tarihinin açıkça yer aldığı bir içerik paylaşıldığı öne sürüldü.

Paylaşıma göre, Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacaktı. Ancak, Netflix bu gönderiyi kısa sürede fark ederek kaldırdı.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen bu tarihin gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa, detayları sizlerle paylaşacağız.

Squid Game hayranlarına müjde: Netflix duyurdu! Squid Game yeni sezonu ne zaman yayınlanacak, belli oldu mu?

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

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