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Giriş Tarihi: 16.07.2024 06:02 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 06:02

Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

Squid Game yeni sezonu ile geliyor. Distopik gerilim dizisi Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmuş ve platformun "Stranger Things" ve "Bridgerton" gibi hit dizileri geride bırakarak uluslararası başarıya ulaşmıştı. Fenomen dizinin 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 2. sezon tarihi.

Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

Squid Game, Eylül 2021'de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'in 90 ülkede bir numaralı 'mutlaka izlenmesi gereken' dizisi olmayı başarmıştı. Üç yıllık aranın ardından dizinin sevenlerini mutlu edecek gelişme yaşandı. Squid Game 2. sezonuyla geliyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) yeni sezon hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, yeni sezona dair tüm gelişmeler...

Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Squid Game, ilk dört haftasında 142 milyondan fazla haneye ulaşarak Netflix'in en çok izlenen dizisi olmayı başarmış ve Bridgerton'ın önceki rekorunu kırmıştı.

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

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Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

SQUİD GAME 2. SEZON POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in Aralık 2024'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) verdiği röpartajda "Squid Game"in ikinci sezonunun Aralık ayında geleceğini söyledi.

Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi bekleniyor!

HOYEON JUNG 'SQUID GAME' 2. SEZONUNA GERI DÖNEBİLİR!

Potansiyel olarak orijinal karakterinin ikizini oynayacak.
Hoyeon Jung, geçen yıl Netflix'in Squid Game dizisindeki çıkışının ardından şöhrete kavuştu ve bu rolüyle drama dizilerinde En İyi Kadın Oyuncu Performansı dalında SAG Ödülü'ne layık görüldü .

Jung'un canlandırdığı Kang Sae-byeok karakteri yarışmanın sonuna kadar gidememiş olsa da, bu durum dizinin hayranlarının Güney Koreli oyuncuya karşı sempati beslemesine enfel olamadı.

PGA Ödülleri'nin kırmızı halısında Deadline'a konuşan yaratıcı Hwang Dong-hyuk, Jung'un önümüzdeki sezona geri dönebileceğini paylaştı.

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