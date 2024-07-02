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Squid Game hayranlarına müjde! Netflix Türkiye duyurdu! İşte Squid Game 2. sezon tarihi
Giriş Tarihi: 02.07.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
11:19
Squid Game yeni sezonu ile geliyor. Distopik gerilim dizisi Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmuş ve platformun "Stranger Things" ve "Bridgerton" gibi hit dizileri geride bırakarak uluslararası başarıya ulaşmıştı. Fenomen dizinin 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 2. sezon tarihi.