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SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
16:36
SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı. İlk sezonuyla büyük yankı uyandırmış ve ikinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Güney Kore yapımı dizi, üçüncü sezonuyla ilgili gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu olurken, Netflix'in resmi hesabında tarihi duyurdu. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, üçüncü sezonun izleyicileri sürprizlerle dolu bir hikâyeye götüreceğini belirtti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...