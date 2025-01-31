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Giriş Tarihi: 31.01.2025 16:36 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:36

SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in en popüler yapımları arasında yer alan Squid Game yeni sezon tarihi açıklandı. İlk sezonuyla büyük yankı uyandırmış ve ikinci sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Güney Kore yapımı dizi, üçüncü sezonuyla ilgili gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı büyük merak konusu olurken, Netflix'in resmi hesabında tarihi duyurdu. Yönetmen Hwang Dong-hyuk, üçüncü sezonun izleyicileri sürprizlerle dolu bir hikâyeye götüreceğini belirtti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game hayranları yeni sezon için heyecanla beklerken, dizinin 3. sezon hazırlıklarının tamamlandığı açıklandı. Senarist, ikinci sezonun bölümlerinin yetişmemesi nedeniyle yalnızca 7 bölüm olarak yayınlandığını ve hikâyenin kalan kısmının üçüncü sezonda devam edeceğini belirtti. Netflix'ten gelen duyuruyla birlikte yeni sezon hakkında merak artarken, dizinin yayın takvimi de netleşti. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman? İşte detaylar...

SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU!

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve aynı zamanda final sezonu olacağı belirtilmişti.

Netflix'in yaptığı açıklamaya göre dizinin üçüncü sezonu 27 Haziran 2025'te geliyor!

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SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON İÇİN SIZINTI İDDİASI

Squid Game hayranlarının merakla beklediği 3. sezon, Netflix Kore hesabı tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldığı öne sürülen bir yayın tarihi ile gündeme geldi.

Bu durum, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun kesin çıkış tarihi hakkında spekülasyonlar artmışken son dakika duyursuyla tarih belli oldu.

SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZONDA NE OLACAK?

Üçüncü sezonda, dizinin ana karakteri Seong Gi-hun'un, oyunların arkasındaki gizemli organizasyona karşı verdiği mücadeleye odaklanılacak.

Heyecan ve gerilim dolu sahnelerin yanı sıra, dizinin son sezonunda tüm sırların ortaya çıkacağı ve hikayenin büyük bir finale ulaşacağı belirtiliyor.

SQUİD GAME YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM: Netflix tarihi verdi!Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game 3. sezonun daha önceki sezonlarda olduğu gibi sürükleyici bir hikaye anlatımına ve izleyicileri derinden etkileyen temalara sahip olması bekleniyor. Oyuncu kadrosunun detayları henüz açıklanmasa da hayranlar özellikle Lee Jung-jae'nin performansını merakla bekliyor.

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