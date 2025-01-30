Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 12:54

SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game Netflix'in en çok tercih edilen dizileri arasında yer alıyor. İlk sezonuyla dikkatleri çeken ve 2. sezonuyla büyük başarı yakalayan dizinin 3. Sezonu merakla bekleniyor. 2012 Güney Kore yapımı dizinin üçüncü sezonu bu yıl yayınlaması beklenirken,, Netflix resmi hesabından dizinin tarihini duyurdu. Ardından kaldırdı. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda da heyecanlı dolu sürprizli bir sezonla döneceğini açıkladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Squid Game yeni sezon tarihi merakla beklenirken Netflix tarafından tarihler açıklandı. Platform "2025'te Squid Game geri dönüyor ve bu sezon, gerilimin zirveye ulaşacağı bir final sunacak" açıklamasını yaptı. 2. Sezonu 7 bölüm yayınlandıktan sonra devamının 3.sezonla geleceğinin duyurulmasının ardın dan gözler takvime yöneldi. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Squid Game'in 3. sezonunun 2025 yılında izleyicilerle buluşacağı ve aynı zamanda final sezonu olacağı belirtilmişti.

Netflix'in yaptığı açıklamada, "Squid Game, 2025'te 3. sezonuyla geri dönecek ve bu sezon dizinin finali olacak" ifadeleri kullanılmıştı. Ancak, kesin yayın tarihi henüz duyurulmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

SQUİD GAME 3. SEZON İÇİN SIZINTI İDDİASI

Squid Game hayranlarının merakla beklediği 3. sezon, Netflix Kore hesabı tarafından "yanlışlıkla" sızdırıldığı öne sürülen bir yayın tarihi ile gündeme geldi.

Bu durum, dizinin izleyicileri arasında büyük bir heyecan yarattı ve yeni sezonun kesin çıkış tarihi hakkında spekülasyonlar arttı.

SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

HWANG DONG-HYUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Dizinin yönetmeni, senaristi ve baş yapımcısı Hwang Dong-hyuk, izleyicilere hitap ettiği bir mektupla bu haberi onaylamıştı.

Hwang Dong-hyuk, ikinci ve üçüncü sezonların başlangıçta tek bir hikaye olarak tasarlandığını ancak zaman kısıtlamaları nedeniyle iki farklı sezona ayrıldığını belirtmişti.

SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

NETFLİX TARİHİ "YANLIŞLIKLA" PAYLAŞTI MI?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, Netflix beklenmedik bir paylaşım yaparak dikkat çekti. Netflix'in Kore YouTube kanalında Squid Game'in yeni sezonuna dair çıkış tarihinin açıkça yer aldığı bir içerik paylaşıldığı öne sürüldü.

Paylaşıma göre, Squid Game'in 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacaktı. Ancak, Netflix bu gönderiyi kısa sürede fark ederek kaldırdı.

Yanlışlıkla paylaşıldığı düşünülen bu tarihin gerçek olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa, detayları sizlerle paylaşacağız.

SON DAKİKA