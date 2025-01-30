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SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
12:54
SQUİD GAME YENİ SEZONU BAŞLIYOR! Netflix tarihi açıkladı: Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Squid Game Netflix'in en çok tercih edilen dizileri arasında yer alıyor. İlk sezonuyla dikkatleri çeken ve 2. sezonuyla büyük başarı yakalayan dizinin 3. Sezonu merakla bekleniyor. 2012 Güney Kore yapımı dizinin üçüncü sezonu bu yıl yayınlaması beklenirken,, Netflix resmi hesabından dizinin tarihini duyurdu. Ardından kaldırdı. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 3. sezonda da heyecanlı dolu sürprizli bir sezonla döneceğini açıkladı. Peki, Squid Game 3. sezon ne zaman yayınlanacak?