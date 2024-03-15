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Haberler Yaşam Squid Game'in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:39 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 15:41

Squid Game'in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Güney Kore'nin ünlü oyuncusu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına saldırmakla suçlandıktan sonra yerel bir mahkeme tarafından yapılan açıklamada, cinsel tacizden suçlu bulundu. 79 yaşındaki oyuncu, 2022'de büyük hit olan distopik gerilimindeki savunmasız görünen yaşlı bir adam rolündeki performansıyla bir dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü kazanan ilk Güney Koreli olmuştu.

Squid Game’in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Suwon Bölge Mahkemesi Seongnam Şubesi, aktörün sekiz ay hapis cezasına çarptırıldığını ve iki yıl uzaklaştırma cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Squid Game’in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Mahkeme ayrıca kendisine cinsel şiddet konusunda 40 saatlik dersleri tamamlaması talimatı verildiğini de sözlerine ekledi.

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Squid Game’in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Mahkemeye göre yargıç Jeong Yeon-ju, mağdurun saldırıya ilişkin kendi kayıtlarının ve iddialarının 'tutarlı... ve bunları gerçekten deneyimlemeden yapılamayacak ifadeler gibi göründüğünü' söyledi.

Squid Game’in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Oyuncu, mahkemeden ayrılırken gazetecilere karara itiraz etmeyi planladığını söyledi. Kendisnin temyiz için yedi günü bulunuyor, aksi takdirde karar onaylanacak.

Squid Game’in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...

Oyuncunun, kimliği bildirilmeye bir kadına iki kez cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 2022 yılında tutuksuz olarak yargılanmıştı.

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