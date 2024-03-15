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Squid Game'in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...
Giriş Tarihi: 15.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
15:41
Squid Game'in 79 yaşındaki ünlü oyuncusuydu! Tacizden suçlu bulundu...
Güney Kore'nin ünlü oyuncusu O Yeong-su, 2017 yılında bir kadına saldırmakla suçlandıktan sonra yerel bir mahkeme tarafından yapılan açıklamada, cinsel tacizden suçlu bulundu. 79 yaşındaki oyuncu, 2022'de büyük hit olan distopik gerilimindeki savunmasız görünen yaşlı bir adam rolündeki performansıyla bir dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Altın Küre Ödülü'nü kazanan ilk Güney Koreli olmuştu.