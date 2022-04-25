Ramazan bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi Nisan ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Bayrama günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve beklenen zamma çevrildi. Bakan Bilgin, bu yıl zam düşüncesinin olmadığını belirttiği açıklamasında ödeme tarihlerine de yer verdi. Peki, Kim ne zaman ikramiye alacak? SSK, BAĞKUR, MEMUR Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.