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Haberler Yaşam Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!
Giriş Tarihi: 25.04.2022 14:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 14:42

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin beklediği açıklama gelmiş ve 2 Mayıs tarihinde başlayan Ramazan Bayramı'na ilişkin ikramiyelerin ödeme tarihleri netleşmişti. Ceplerin dolacağı o haftaya girmemizle beraber "2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam ile ilgili konuya Bakan Bilgin netlik kazandırmış ve böyle bir durumun gündemde olmadığı ifade edilmişti. İşte Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri ve tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Ramazan bayramı öncesi emekli bayram ikramiyesi Nisan ayının öne çıkan gündem maddeleri arasında yer alıyordu. Bayrama günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve beklenen zamma çevrildi. Bakan Bilgin, bu yıl zam düşüncesinin olmadığını belirttiği açıklamasında ödeme tarihlerine de yer verdi. Peki, Kim ne zaman ikramiye alacak? SSK, BAĞKUR, MEMUR Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA | SSK, BAĞKUR, MEMUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz sene Kurban ve Ramazan bayramlarında emeklilere verilen ikramiyelere toplamda 200 TL'lik zam yapılmış ve iki bayramda alınan ikramiye tutarı 2200 TL'ye çıkmıştı. Emekli bayram ikramiyesi, bu yıl da aynı ücretle sahiplerinin hesabına yatacak.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK? BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Emekli bayram ikramiyesi için açıklamalar peş peşe geliyor. Bayram ikramiyeleri konusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosya Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarını destekledi.

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Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Erdoğan, emekli bayram ikramiyesinin Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in dün katıldığı bir programda açıkladığı gibi 1100 TL olacağını söyledi. Erdoğan, "Çalışma Bakanım ne dediyse doğrudur." ifadelerini kullandı.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

BAKAN BİLGİN 'EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI' İÇİN NE DEMİŞTİ?

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün katıldığı NTV canlı yayınında, "Bayram ikramiyelerine yönelik artış gündemimizde yok. 28-29 Nisan'da ödemeler yapılacak. İki bayramda maliyet 25 milyar lira seviyesinde. Emeklilere 1100 lira ödenecek. Ödeme tutarı her zaman değerlendirilebilir.

Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak? SSK, BAĞKUR 2022 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEMELERİ BAŞLIYOR!

Sayın Cumhurbaşkanımızın gündeme getirebileceği şeyler olabilir. Şu andaki gündemde artış yok. Enflasyona ayarlı bir şey yok. Eşel artış enflasyon sarmalına düşürecek olaylara yol açar. Tüm dünyanın gündeminde enflasyonu yok etme amacı varken, hiper enflasyon tehlikesini çağırıştıracak söylemleri doğru bulmuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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