Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta bilindiği üzere SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin beklediği açıklama gelmiş ve 2 Mayıs tarihinde başlayan Ramazan Bayramı'na ilişkin ikramiyelerin ödeme tarihleri netleşmişti. Ceplerin dolacağı o haftaya girmemizle beraber "2022 Emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL olacak, zam gelecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Emekli bayram ikramiyesi için beklenen zam ile ilgili konuya Bakan Bilgin netlik kazandırmış ve böyle bir durumun gündemde olmadığı ifade edilmişti. İşte Bayram ikramiyelerinin ödeme tarihleri ve tüm detaylar...