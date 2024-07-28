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SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B-4C)
Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024
15:50
SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B-4C)
Emekli Temmuz zammı netleşti. Emekli aylıklarına %24,73 oranında artış yansıdı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkları 26 Temmuz'da ödendi. Maaşını zamlı alamayan emekliler ise temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağı merak ediyor. Peki, 2024 emekli zam farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri…