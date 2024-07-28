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Haberler Yaşam SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B-4C)
Giriş Tarihi: 28.07.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 15:50

SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri (4A-4B-4C)

Emekli Temmuz zammı netleşti. Emekli aylıklarına %24,73 oranında artış yansıdı ve en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkları 26 Temmuz'da ödendi. Maaşını zamlı alamayan emekliler ise temmuz ayı maaş zam farklarının ne zaman yatacağı merak ediyor. Peki, 2024 emekli zam farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri…

SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B-4C

Yılın ikinci yarısına geçerli olan emekli maaşı zam oranı yüzde 24,73 oldu. Temmuz ayı Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaşları hesaplarda görülürken en düşük emekli maaşında yapılan düzenleme nedeniyle zam farkları maaşlara yansımadı.SSK'dan yapılan açıklamanın ardından Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların zam farkları 26 Temmuz'da ödendi. Peki, SSK, Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak, yattı mı? İşte, Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C maaş farkı ödeme tarihleri takvimi…

SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B-4C

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Sosyal Güvenlik Kurumunun " Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." şeklindeki açıklaması ardından hak sahipleri emekli aylıklarını aldıkları banka hesaplarına yöneldi.

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SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B-4C

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEME SORGULAMA

4A, 4B, 4C Emekli maaş farkı ödemeleri 26 Temmuz itibarıyla yapıldı. Farklar emekli aylığı alınan banka hesaplarına görülecek. Buna göre internet bankacılığı yöntemiyle ödeme bilgisi sorgulanabiliyor.

Öte yandan telefon bankacılığı ile de ödeme bilgisine ulaşmak mümkün

SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B-4C

KİMLER KAÇ AYLIK ÖDEME ALACAK?

SGK tarafından yapılan açıklama şöyle:

Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,

Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık maaş farkı tutarında,

2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık maaş farkı tutarında,

3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık maaş farkı tutarında, tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 11 Milyar TL'dir.

SSK, Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Temmuz emekli zam farkı ödeme tarihleri 4A-4B-4C

2 MİLYONU AŞKIN HAK SAHİBİNİN ÖDEMESİ YAPILDI!

5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, 26 Temmuz tarihi itibaıryla hesaplarda.

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