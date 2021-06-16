HaberlerYaşamSSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 16.06.2021 09:35Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 09:38
SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memuru ilgilendiren Temmuz ayıemekli zammı için nefesler tutuldu. Yılın ilk yarısında enflasyon verisi yüzde 6.39 olarak kaydedilirken zammın belirlenmesi için yalnızca tek bir veri kaldı. Öte yandan bilindiği üzere Temmuz ayı itibarıyla evde yakınına bakan, yaşlı maaşı, engelli maaaşı gibi diğer gelirlerde de artışlar söz konusu olacak. Buna göre; "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olur?" gibi birçok soru milyonların gündemindeki yerini aldı. İşte Haziran enflasyonu ile belli olacak olan memur ve emekli maaşı temmuz zammı ile ilgili tüm detaylar…