SSK ve Bağ-Kur emeklileri müjde! Memur - Emekli Temmuz zammı belli oluyor... Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı için Temmuz ayına geri sayım sürüyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyon verileri baz alınarak belirlenen zam oranı için son viraja girildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla beklediği zammın Haziran enflasyonu ile belirleneceği bilinirken ilk 5 aylık enflasyon yüzdesi 6.39 olarak açıklanmıştı. Hal böyleyken "Temmuz emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, zam oranı belli oldu mu, ne zaman belli olur?" gibi sorular gündeme taşındı. İşte Temmuz emekli zammı hakkında tüm detaylar…