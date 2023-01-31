Star TV ekranı ileÖmer son bölüm full kesintisiz izle! Ömer 4. bölüm izle tek parça

Star TV'nin Gökçe Bahadır ile Selahattin Paşalı'yı bir araya getirdiği yeni sezon dizisi reytingleri sarsıyor. Her pazartesi ekranlarda yer alırken, dizinin takipçileri "Ömer son bölüm izle tek parça" aratmasıyla dizisi kesintisi bir şekilde takip etmek istiyor. Yeni bölümde "Büyük umutlarla Gamze'ye evlilik teklifi eden Ömer, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğrar. Babasının ısrarlarına karşı artık daha fazla dayanamayarak Süreyya ile görüşmeyi kabul eder." İşte Star TV ekranı ile Ömer 4. bölüm izle tek parça –