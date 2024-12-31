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Haberler Yaşam STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV'de bu akşam hangi yapımlar var?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:29 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 16:29

STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV'de bu akşam hangi yapımlar var?

31 Aralık 2024 Yılbaşı gecesi, televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli programlar, yarışmalar ve diziler izleyicileri bekliyor. Ailesiyle, dostlarıyla veya arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamalarını evde geçirecek olanlar, bu özel gece için en keyifli içerikleri araştırıyor. Yılbaşı gecesine özel yayınlar, her yıl olduğu gibi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, 31 Aralık 2024'te hangi programlar ve diziler televizyon ekranlarında olacak? İşte, Star TV'nin 31 Aralık yayın akışı ve kanal frekans bilgileri...

STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV’de bu akşam hangi yapımlar var?

Yılbaşı gecesi yayınlanacak programlar ve yarışmalar dört gözle bekleniyor. 31 Aralık 2024 gecesini evlerinde sevdikleri ve dostları ile birlikte geçirmek isteyenler yılbaşı özel programları arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 31 Aralık 2024 Star TV güncel yayın akışı ve frekans bilgileri haberin devamında...

STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV’de bu akşam hangi yapımlar var?

STAR TV'DE BU AKŞAM YILBAŞI ÖZEL HANGİ YAPIMLAR VAR?
31 Aralık 2024 yılbaşı akşamı Star TV'de bu akşam yılbaşı özel programları kapsamında Neşeli Hayatlar ve Alice Müzikali ekran başında seyircilerle buluşacak.

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STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV’de bu akşam hangi yapımlar var?

STAR TV YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Neşeli Hayat
22:30 Alice Müzikali
00:30 Alice Müzikali
02:15 Neşeli Hayat
03:45 Türk Müziği
04:45 Söz

STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV’de bu akşam hangi yapımlar var?

STAR TV FREKANS BİLGİLERİ

TURKSAT 4A UYDUSU:
Uydu Adı : Türksat 4A.
Lokasyon :42 ⁰ Doğu.
Alış Frekansı : 12.015 MHz.
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s.
FEC değeri : 5/6. DIGITURK - 27 Kanal (Digiturk HD 27 veya 327. D-SMART - 24 Kanal (D-Smart HD 24 veya 424) TELEDÜNYA - 26 Kanal. KABLOTV - S-10 Bandı TİVİBU - 27 Kanal.

STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV’de bu akşam hangi yapımlar var?
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