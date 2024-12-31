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STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV'de bu akşam hangi yapımlar var?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
16:29
STAR TV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 31 ARALIK 2024: Star TV'de bu akşam hangi yapımlar var?
31 Aralık 2024 Yılbaşı gecesi, televizyon ekranlarında birbirinden eğlenceli programlar, yarışmalar ve diziler izleyicileri bekliyor. Ailesiyle, dostlarıyla veya arkadaşlarıyla yılbaşı kutlamalarını evde geçirecek olanlar, bu özel gece için en keyifli içerikleri araştırıyor. Yılbaşı gecesine özel yayınlar, her yıl olduğu gibi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki, 31 Aralık 2024'te hangi programlar ve diziler televizyon ekranlarında olacak? İşte, Star TV'nin 31 Aralık yayın akışı ve kanal frekans bilgileri...