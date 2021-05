Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you animasyonu

Dünya üzerindeki hayranları tarafından Star Wars Günü bugün sosyal medya üzerinden kutlanıyor. Sosyal medya mecraları üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan filmin hayranları bu kültürü yaşatmak ve filmi anmak için "Güç seninle olsun (May the force be with you)" repliği kullanıyor. Her sene çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılırken bu sene koronavirüs gölgesine geçen Star Wars için hayranları her yıl 4 Mayıs'ı efsane filme ayırıyor. Çizgi romanlar, diziler, videolar, kıyafetler gibi hayatın pek çok yerinde bulunan Star Wars Günü nedir, ne anlama geliyor? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you animasyonu!