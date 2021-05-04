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Haberler Yaşam Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 14:43

nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!

Ülkemizde yıldız savaşları olarak da bilinen ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor. Dünya üzerinde en çok izlenen yapımlar arasına giren filmin hayranları 4 Mayıs tarihini Günü olarak kutluyor. Geçmişten günümüze her yıl aynı tarihte kutlanan bugün Google'dan 2021 Günü may the 4th be with you animasyonu olarak karşımıza çıkıyor. İnternet üzerinde Star Wars ile karşılaşanlar önemi nedir sorusuna yanıt arıyor. , ne anlama geliyor? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you animasyonu ve hakkındaki tüm bilgiler…

Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!

Dünya üzerindeki hayranları tarafından bugün sosyal medya üzerinden kutlanıyor. Sosyal medya mecraları üzerinden çeşitli paylaşımlar yapan filmin hayranları bu kültürü yaşatmak ve filmi anmak için "Güç seninle olsun (May the force be with you)" repliği kullanıyor. Her sene çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılırken bu sene koronavirüs gölgesine geçen için hayranları her yıl 4 Mayıs'ı efsane filme ayırıyor. Çizgi romanlar, diziler, videolar, kıyafetler gibi hayatın pek çok yerinde bulunan , ne anlama geliyor? Google'dan 2021 Günü may the 4th be with you animasyonu!

Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!

STAR WARS GÜNÜ NEDİR?

Tarihler 1977 yılını gösterdiğinde ilk serisiyle dünyayı kasıp kavuran efsanesi milyonlarca kişinin gündeminde bulunuyor. Her sene 4 Mayıs tarihinde dünya genelinde olarak kutlanıyor. Günü'nün kutlanmasının henüz özel bir sebebi bulunmazken bu özel günün 4 Mayıs tarihinde kutlanma nedeni tamamen İngilizce'deki bir kelime oyunundan kaynaklandığı biliniyor.

STAR WARS GÜNÜ NEDİR, NE ANLAMA GELİYOR?

4 Mayıs'da gayri resmi olarak Dünya Star Wars günü olarak kutlanmaktadır.

Filmin klasik "May the force be with you" yani "Güç seninle olsun" anlamındaki cümlesindeki 'force' (güç) kelimesi ile 'fourth' (dördüncü) kelimesinin okunuşunun benzerliği ve orijinal cümlede dilek ifade eden yardımcı fiil olarak kullanılan 'may'in aynı zamanda "Mayıs" anlamına gelmesinden yola çıkılarak "May the fourth be with you" (Mayıs'ın dördü seninle olsun.) denilerek bir kelime esprisi yapılıyor. Bu kelime esprisinin dolayı da olarak kutlanıyor.

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Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!

GOOGLE'DAN 2021 STAR WARS GÜNÜ MAY THE 4TH BE WİTH YOU ANİMASYONU!

Google üzerinden '' yazıldığında ise kullanıcılar filmle ilgili bir doodle karşılaşıyor.

Star Wars Günü nedir ve ne demek? Google'dan 2021 Star Wars Günü may the 4th be with you için doodle animasyonu!

STAR WARS HAKKINDAKİ BİLGİLER

Yıldız Savaşları, George Lucas tarafından yapılmış, öncelikle filmleriyle tanınmış, sonraki yıllarda çizgiroman, bilgisayar ve konsol oyunları, televizyon yapımları vb. dallarda ününü geliştirmiş kurgusal evren ve markadır. Film serisinin ilki 25 Mayıs 1977'de, 20th Century Fox tarafından (Yıldız Savaşları) ismiyle yayınlanmış ve dünya çapında bir popüler kültür fenomeni olmuştur. Üçer yıl arayla iki devam filmi yayınlanmıştır. Orijinal üçlemenin son filminin yayınlanmasının 16 yıl ardından, "öncül" üçlemenin ilk filmi yayınlanmıştır ve tekrar üçer yıl arayla, diğer iki film de yayınlanarak, tüm seri 9.filmle tamamlanış olacaktır.

2016 yılı verilerine göre Sekiz Yıldız Savaşları filminin toplam hasılatı yaklaşık olarak 7.08 milyar dolardır. Bu hasılatla Yıldız Savaşları serisi, en çok hasılat yapmış birinci film serisi olmuştur.

Yıldız Savaşları günümüze kadar kendisine ait filmlerin hasılatı, oyuncak, DVD, kitap, bilgisayar oyunu ve ticari ürün geliriyle 33 milyar dolarlık dev bir kazanç sağlamıştır.

George Lucas filmleri, kitaplar, televizyon dizileri, video oyunları ve çizgiromanlar gibi birçok farklı alanda yayınların ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Üçlemede tasvir edilen kurguya pek çok yenilik getiren bu yan ürünler, serinin takipçileri tarafından Genişletilmiş Evren adıyla bilinen kurgusal evrenin oluşmasına imkan sağlamıştır. Bu yayınlar sayesinde filmler arasındaki boşlukta, markasının popülerliği ve değeri korunmuştur. 2003-2005 yılları arasında adı Star Wars:Klon Savaşları olan film, üçlemeler serisi haricinde yayınlanmış tek film olma özelliğiyle gösterime girmiştir. Bu film ayrıca, daha sonra aynı adla yayınlanmaya başlamış televizyon dizisine de bir başlangıç teşkil etmektedir. Ayrıca bu film, seride yayınlanmış ilk animasyon filmdir.

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