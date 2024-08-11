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Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 22:51

Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL'lik o soruya yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Stokholm sendromunun tersi olan, rehin alanların rehinelere fazlaca bağlanmasını ifade eden 'Lima Sendromu'na adını veren olayda, teröristler eylemi Peru'da hangi ülkenin resmi konutunda yapmıştır?sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik o soruya yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. " Stokholm sendromunun tersi olan, rehin alanların rehinelere fazlaca bağlanmasını ifade eden 'Lima Sendromu'na dını veren olayda, teröristler eylemi Peru'da hangi ülkenin resmi konutunda yapmıştır? İşte yanıtı!

Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik o soruya yanıt!

Stokholm sendromunun tersi olan, rehin alanların rehinelere fazlaca bağlanmasını ifade eden 'Lima Sendromu'na dını veren olayda, teröristler eylemi Peru'da hangi ülkenin resmi konutunda yapmıştır?

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Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik o soruya yanıt!

A-ABD

B-RUSYA

C-İSVEÇ

D-JAPONYA

Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik o soruya yanıt!

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D-JAPONYA

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