Giriş Tarihi: 11.08.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024
22:51
Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL'lik o soruya yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Stokholm sendromunun tersi olan, rehin alanların rehinelere fazlaca bağlanmasını ifade eden 'Lima Sendromu'na adını veren olayda, teröristler eylemi Peru'da hangi ülkenin resmi konutunda yapmıştır?sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 100 bin TL değerindeki sorunun cevabı