Stokholm sendromu sorusuna cevap: İşte Kim Milyoner Olmak İster 100 bin TL’lik o soruya yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 100 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. " Stokholm sendromunun tersi olan, rehin alanların rehinelere fazlaca bağlanmasını ifade eden 'Lima Sendromu'na dını veren olayda, teröristler eylemi Peru'da hangi ülkenin resmi konutunda yapmıştır? İşte yanıtı!