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Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 16:42

Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix'ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

Netflix'in efsane dizisi Stranger Things, final sezonuyla izleyicilere unutulmaz bir veda yapmaya hazırlanıyor. 2016 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan ve kısa sürede global bir fenomen haline gelen dizi, fantastik evreni ve heyecan dolu kurgusuyla milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi yıldızların yer aldığı dizi final sezonuyla ekranlara dönerek hikayesini tamamlayacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, İşte, Stranger Things yeni sezonu hakkında merak edilen tüm bilgiler.

Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix’ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Stranger Things, 5. sezonuyla birlikte ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. ABD yapımı bu ikonik dizi, ilk olarak 2016'da yayınlanmış ve kısa sürede fantastik hikayesi, unutulmaz karakterleri ve eşsiz atmosferiyle dizi dünyasında bir fenomen haline gelmişti. Yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen bu yapımın final sezonu, hem hayranlar hem de dizi dünyası için merakla bekleniyor. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix’ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

SON SEZON OLACAK

Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.

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Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix’ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

SON SEZON SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK!

Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix’ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.

4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.

Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix’ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

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