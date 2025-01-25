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Stranger Things 5. sezon bu yıl yayınlanıyor! Netflix'ten yeni açıklama! Stranger Things 5. sezon ne zaman?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
16:42
Netflix'in efsane dizisi Stranger Things, final sezonuyla izleyicilere unutulmaz bir veda yapmaya hazırlanıyor. 2016 yılında yayınlanan ilk sezonuyla büyük bir başarı yakalayan ve kısa sürede global bir fenomen haline gelen dizi, fantastik evreni ve heyecan dolu kurgusuyla milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi yıldızların yer aldığı dizi final sezonuyla ekranlara dönerek hikayesini tamamlayacak. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte, İşte, Stranger Things yeni sezonu hakkında merak edilen tüm bilgiler.