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STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten açıklama!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
11:33
2016 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. ABD yapımı dizi, 2025 yılında yayınlanacak 5. sezonuyla ekran macerasını noktalıyor. Yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşacak olan yeni sezon için heyecan dorukta. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'in yeni sezon hakkında paylaştığı detaylar…