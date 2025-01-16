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Haberler Yaşam STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten açıklama!
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:33 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:33

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix'ten açıklama!

2016 yılında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen Stranger Things, final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. ABD yapımı dizi, 2025 yılında yayınlanacak 5. sezonuyla ekran macerasını noktalıyor. Yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra hayranlarıyla buluşacak olan yeni sezon için heyecan dorukta. Peki, Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Netflix'in yeni sezon hakkında paylaştığı detaylar…

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix’ten açıklama!

Stranger Things yeni sezon tarihi dizinin hayranlarının gündeminde. 2016 yılında Netflix'te yayınlanmaya başlayan dizi dört sezon boyunca hem ilgi çekici konusu hem de oyuncu kadrosuyla platformun en sevilen yapımları arasına girdi. Uzun süredir 5. sezonu bekleyen dizinin hayranları Hawkins kasabasındaki maceraların nasıl sona ereceğini merakla bekliyor. Peki; Netflix Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix’ten açıklama!

STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?

Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.

4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı.

Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.

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STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix’ten açıklama!

SON SEZON OLACAK

Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix’ten açıklama!

SON SEZON SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK!

Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.

STRANGER THİNGS FİNAL SEZONU İLE DÖNÜYOR! Stranger Things 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix’ten açıklama!

STRANGER THINGS KONUSU

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

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