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Haberler Yaşam Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:50 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:50

Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

Dünyada pek çok ülke tarafından sezonlarca takip edilen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi ile bekleniyor. Final sezonu olarak geleceği bilinen yeni bölümlere dair setten fotoğraflar paylaşılırken gözler Netflix takvimine döndü. Dizinin takipçileri finali izlemek için gelişmeleri takip ediyor. Peki; Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek, 2025'te mi çıkacak mı, kaç bölüm?

Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

Stranger Things 5. sezon ne zaman merak konusu. Her sezonunda en çok izlenenler arasına giren yapımın son sezonundan itibaren 2 yıldan fazla zaman geçti. Bilimkurgu, korku, doğaüstü türlerinde dikkat çeken dizi 34 bölümü ardından 5. sezon ile final yapacak. İşte, Stranger Things yeni sezon hakkında merak edilenler...

Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

STRANGER THİNGS 5. SEZON FİNAL OLACAK

Netflix üzerinden izlenen Stranger Things Duffer Kardeşler'in yapımcılığında dünyanın pek çok ülkesinde listelere girdi.

4. sezonun 2. kısmı 1 Temmuz 2022 tarihinde yayına girdi. 2016 yılından bu yana yayımlanan dizinin 5. sezonu final olacak.

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Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

STRANGER THİNGS YENİ SEZON NE ZAMAN?

Çekimlere dair fotoğrafların paylaşıldığı Stranger Things'de 5. sezon 2025 yılı bitmeden bekleniyor. Ancak Netflix kesin bir yayın tarihi paylaşmadı.

Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

Final sezonu olacak 5. sezonun 8 bölüm olarak yayımlanacağı konuşulanlar arasında.

Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

NELER OLDU?

1980'lerde Indiana eyaletinin Hawkins adındaki kurgusal kasabasında konusu geçen dizinin ilk sezonu, genç bir çocuğun kasabada meydana gelen doğaüstü olayların ortasında kaybolması ve kaybolan arkadaşlarını arayan üç çocuğa yardım eden, psikokinetik güçlere sahip bir kızın ortaya çıkışı üzerine yapılan araştırmaları anlatmaktadır.

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