Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?

Stranger Things 5. sezon ne zaman merak konusu. Her sezonunda en çok izlenenler arasına giren yapımın son sezonundan itibaren 2 yıldan fazla zaman geçti. Bilimkurgu, korku, doğaüstü türlerinde dikkat çeken dizi 34 bölümü ardından 5. sezon ile final yapacak. İşte, Stranger Things yeni sezon hakkında merak edilenler...