Haberler
Yaşam
Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
16:50
Stranger Things 5. sezon için geri sayım! Netflix ile Stranger Things yeni sezon ne zaman, kaç bölüm?
Dünyada pek çok ülke tarafından sezonlarca takip edilen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi ile bekleniyor. Final sezonu olarak geleceği bilinen yeni bölümlere dair setten fotoğraflar paylaşılırken gözler Netflix takvimine döndü. Dizinin takipçileri finali izlemek için gelişmeleri takip ediyor. Peki; Stranger Things yeni sezon ne zaman gelecek, 2025'te mi çıkacak mı, kaç bölüm?