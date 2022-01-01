Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

İSKİ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini güncel olarak kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların mağdur olmaması için bugün yaşanacak kesintileri su kesintisi arıza sorgulama ekranı üzerinden duyuran İSKİ, hangi ilçelerde kesintinin ne kadar süreceğini de bildirdi. İşte 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ve linki...