Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.