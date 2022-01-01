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Haberler Yaşam Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.01.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 16:09

Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

Yılın ilk gününü evinde geçiren ve su kesintisi ile karşı karşıya kalan İstanbullular, kesintinin ne zaman biteceğini öğrenmek için sular ne zaman gelecek sorusuyla İSKİ'nin güncel duyurularını takip ediyor. 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve kesintilerden etkilenen mahalleler listesi duyuruldu. İşte güncel kesintiler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı!

Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

İSKİ İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintilerini güncel olarak kamuoyuna duyurdu. Vatandaşların mağdur olmaması için bugün yaşanacak kesintileri su kesintisi arıza sorgulama ekranı üzerinden duyuran İSKİ, hangi ilçelerde kesintinin ne kadar süreceğini de bildirdi. İşte 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı ve linki...

Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Pınartepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 12:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Fikirtepe Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Sancaktepe Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.01.2022 15:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su kesintisi listesi duyuruldu! 1 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi yaşanan ilçeler ve İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı

Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : İstinye Mah,Yeniköy Mah,Tarabya Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.12.2021 15:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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