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Haberler Yaşam ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:24

ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!

BİM'in 28 Şubat tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü çeşitli indirimler müşterileri bekliyor. Elektrikli güveçten ayakkabılığa, koşu bandından ev ve mutfak eşyalarına kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 28 Şubat BİM aktüel katalog detayları...

ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!

BİM'in yeni aktüel katalogları, 28 Şubat tarihinde birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan ayında sofraları süsleyecek lezzetler için hurma, gül şerbeti, domates salçası, pirinç ve daha fazlası satışta olacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları...

ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!

BİM RAMAZAN'A ÖZEL İNDİRİMLER

  • Hurma 94,50 TL
  • Kırık Ceviz İçi 199,00 TL
  • Kadayıf 49,00 TL
  • Gül Şerbeti 22,50 TL
  • Çiğ Badem 139,00 TL
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ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!

BİM AKTÜEL 28 ŞUBAT CUMA KATALOĞU!

  • Emaye Yuvarlak Saklama Kabı Seti (3'lü) - 499,00 TL
  • Emaye Kızartma Tenceresi (22 cm) - 399,00 TL
  • Emaye Çaydanlık - 599,00 TL
  • Şef Bıçağı (18 cm) - 299,00 TL
  • 7 Parça Çerezlik Seti - 249,00 TL
  • Pipetli Matara - 99,00 TL
ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!
  • Yoga/Pilates Matı - 369,00 TL
  • Ağırlık Fitness Eldiveni - 169,00 TL
  • Kemerli Sporcu Masaj Tabancası - 779,00 TL
  • X3 Yürüyüş Bandı - 6.990,00 TL
  • 15 kg Dambıl Seti - 659,00 TL
  • Boks Torbası - 449,00 TL
ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!
  • Ayaklı Servis Tabağı (32,2 cm) - 299,00 TL
  • Sürahi (940 cc) - 139,00 TL
  • Kapaklı Borcam (2600 cc) - 239,00 TL
  • 2'li Kupa (250 cc) - 179,00 TL
  • 6'lı Çay Bardağı - 249,00 TL
  • 6'lı Kase (330 cc) - 169,00 TL
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