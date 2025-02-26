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ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 26.02.2025
11:24
ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!
BİM'in 28 Şubat tarihleri için hazırladığı aktüel ürünler kataloğu belli oldu! Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma günü çeşitli indirimler müşterileri bekliyor. Elektrikli güveçten ayakkabılığa, koşu bandından ev ve mutfak eşyalarına kadar birçok üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Peki, yeni hafta BİM aktüel ürünler neler? İşte, 28 Şubat BİM aktüel katalog detayları...