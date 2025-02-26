ŞUBAT AYININ SON İNDİRİM KATALOĞU! 28 Şubat Cuma BİM aktüel ürünler neler? Koşu bandı geliyor!

BİM'in yeni aktüel katalogları, 28 Şubat tarihinde birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Cuma günü raflarda yerini alacak indirimli ürünler arasında aktüel ürünlerin yanı sıra Ramazan ayında sofraları süsleyecek lezzetler için hurma, gül şerbeti, domates salçası, pirinç ve daha fazlası satışta olacak. İşte BİM aktüel ürünler listesi ve fiyat detayları...