ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

Tarım Kredi Kooperatif Market, 1- 9 Şubat tarihleri arasındaki özel indirim fırsatlarını açıkladı. Bu haftaya özel kampanyalar, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Farklı ürün kategorilerinde uygulanan fiyat avantajları ve indirim detayları belli oldu. İşte, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri boyunca geçerli güncel ürün listesi!