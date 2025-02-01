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Haberler Yaşam ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı
Giriş Tarihi: 01.02.2025 15:01 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:03

ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

Tarım Kredi Kooperatif Market aktüel kataloğu ile şubat ayına özel indirimli ürünler listesini duyurdu. 1 Şubat - 9 Şubat tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, gıda ve temizlik ürünlerinde cazip fırsatlar sunuluyor. Haftalık kampanya kataloğunda çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, yer temizleme seti ve bulaşık deterjanı gibi birçok üründe avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatif 1-9 Şubat aktüel ürünler güncel indirim listesi ve fiyat detayları!

ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

Tarım Kredi Kooperatif Market, 1- 9 Şubat tarihleri arasındaki özel indirim fırsatlarını açıkladı. Bu haftaya özel kampanyalar, tüketicilerin ilgisini çekiyor. Farklı ürün kategorilerinde uygulanan fiyat avantajları ve indirim detayları belli oldu. İşte, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri boyunca geçerli güncel ürün listesi!

ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

TARIM KREDİ MARKET 1-9 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Tava Peynir 600 g 79,90 TL

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

Ton Balığı 104,90 TL

Filtre Kahve 109,90 TL

Yumuşatıcı Çeşitleri 72,90 TL

Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

Türk Kahvesi 100 G 36,50 TL

i Kırmızı Acı Pul Biber 250 G 64,50 TL

Duş Jeli Çeşitleri 750 ml 64,90 TL

8'li Kağıt Havlu 84,90 TL

Soğuk Çay Çeşitleri 2,5 L 38,90 TL

Keçiboynuzu Özü 640 G 109 TL

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

Bulaşık Deterjanı Çeşitleri 29,90 TL

Bisküvi 38,90 TL

Gofret Çeşitleri 400 G 37,90 TL

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ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

TARIM KREDİ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Basmati Piriç 1KG 64,90 TL

ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

Otomatik Temizlik Seti 199,90 TL

ŞUBAT FIRSATLARI! Tarım Kredi Kooperatif Market 1 Şubat-9 Şubat aktüel: çamaşır deterjanı, yumuşatıcılar, bulaşık deterjanı

Matik Konsantre 8 KG 267,90 TL

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