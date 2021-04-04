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Haberler Yaşam Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!
Giriş Tarihi: 04.04.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 04.04.2021 16:56

sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 'nun (28) cenazesi, memleketi Hatay'da ebediyete uğurlandı. Genç kızın yakınları ise cenazede ayakta durmakta zorlandı. O anlar yürekleri yaktı

Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan 'a giderek, başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan , geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu.

Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Hatay'daki Mezarlık Kompleksi'ne getirildi.

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Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Bulgurcu, burada kılınan cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

Oyunculuk hayali olan kızına bakmak için yıllarca hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan 'nun annesi Nadire Bulgurcu ve yakınları, defin sırasında güçlükle ayakta durabildi.

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Şükriye Bulgurcu sonsuzluğa uğurlandı! Ailesi ayakta durmakta zorlandı!

İlçe Emniyet Müdürlüğü hem de Asayiş Şube Müdürlüğü'nden uzman ekipler inceleme yapmıştı. Evin kapısının içeriden kilitli olduğu anlaşıldı. Bu detay evde Şükriye'den başka kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştı.

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