Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 12:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Vana Arızası Onarım Çalışması Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememktedir.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.