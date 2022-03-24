Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

iSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 24 Mart 2022 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da 24 Mart Perşembe günü pek çok ilçede su kesintisi var. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 24 Mart 2022 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi