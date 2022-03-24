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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Giriş Tarihi: 24.03.2022 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 15:19

Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İstanbul'da yaşanması beklenen su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yayınlandı. Arıza onarımı ve altyapı iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilen planlı kesintiler, İSKİ'nin internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler, kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri öğrenilebiliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 24 Mart 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

iSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 24 Mart 2022 su kesinti listesini duyurdu. İstanbul'da 24 Mart Perşembe günü pek çok ilçede su kesintisi var. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 24 Mart 2022 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ SU KESİNTİSİ LİSTESİ

Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : İçerenköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Denizköşkler Mah,Ambarlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Dizdariye Mah,19 Mayıs Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 13:41
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Ayvansaray Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 12:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Merdivenköy Mah,Zühtüpaşa Mah,Feneryolu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Vana Arızası Onarım Çalışması Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememktedir.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Sular ne zaman gelecek? 24 Mart 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Orta Mah,Doğu Mah,Dumlupınar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama : Vana Arızası Onarım Çalışması Nedeni İle Beslenen Bölgelere Su Verilememktedir.
Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:29
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Gazi Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 24.03.2022 14:35
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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