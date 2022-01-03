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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:48

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ve arızaları güncel olarak internetten duyuruluyor. Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintiden etkilenecek ilçeler listesi belli oldu. Vatandaşların mağdur olmamaları için erkenden bildirilen arıza ve kesintiler İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı 3 Ocak 2022

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Dikilitaş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 09:08
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 03.01.2022 09:13
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 3.1.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı
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