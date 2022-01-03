Sular ne zaman gelecek? İSKİ 3 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi programını duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ve arızaları güncel olarak internetten duyuruluyor. Bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesintiden etkilenecek ilçeler listesi belli oldu. Vatandaşların mağdur olmamaları için erkenden bildirilen arıza ve kesintiler İSKİ arıza kesinti sorgulama ekranı üzerinden takip ediliyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza kesinti sorgulama ekranı 3 Ocak 2022