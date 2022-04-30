Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula

Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:27

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Nisan 2022 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Nisan 2022 İSKİ su kesintisi arıza listesi