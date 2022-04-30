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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula
Giriş Tarihi: 30.04.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022 11:27

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İSKİ su kesintisi listesi duyuruldu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. İstanbul'da belli mahallelerde bugün su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar 30 Nisan 2022 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Buna göre '' Sular ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt aranıyor. İşte 30 Nisan 2022 İSKİ su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) 30 Nisan 2022 su kesinti listesini duyurdu. Açıklanan kesinti programına göre bugün İstanbul'un bazı ilçelerine belli bir zaman dilimi aralığında su verilmeyecek. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından sular akmayan vatandaşlar sular ne zaman gelecek sorusuna yanıt ararken planlı su kesinti programını araştırıyor. İşte 30 Nisan 2022 İSKİ arıza su kesintisi programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula
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