Sular ne zaman gelecek? İSKİ 30 Nisan 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı sorgula

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:27
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 11:06
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Harmantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 09:36
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Güzelyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kirazlıtepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 30.04.2022 10:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 30.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.