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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Giriş Tarihi: 06.01.2022 13:08 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 13:08

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Perşembe günü İstanbul'da belli mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

İSKİ tarafından su kesintisi programı güncel olarak duyuruldu. İlgili kurumda duyurulan güncel su kesintileri listesi ile şehir genelinde yaşanan ve yaşanacak olan planlı kesintiler önceden öğreniliyor. Bu sayede kesintinin ne zaman sona ereceğini öğrenen vatandaşlar İstanbul su kesintisi ne zaman bitecek sorusuna da cevap alıyor. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Ocak 2022 İstanbul su kesintisi arıza listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Yeni Camlıca Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ferhatpaşa Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi
Arıza Kesinti
İlçe : Maltepe
Etkilenen Mahalleler : Fındıklı Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ferhatpaşa Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Rumeli Hisarı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çanta Balaban Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:45
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler : Ömerli Mah,Koçullu Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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