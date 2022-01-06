Sular ne zaman gelecek? İSKİ 6 Aralık 2022 İstanbul su kesintisi arıza programı listesi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 09:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Haraççı Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 06.01.2022 10:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Yeni Camlıca Mah,İnönü Mah,Ataşehir Ferhatpaşa Mah,Kayışdağı Mah
Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi
Açıklama : Ferhatpaşa Terfi Merkezi Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 06.01.2022 12:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 2Kısım Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 06.01.2022 11:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 6.1.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.