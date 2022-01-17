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Haberler Yaşam Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022
Giriş Tarihi: 17.01.2022 13:52 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 13:52

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 17 Ocak 2022 su kesinti listesini duyurdu. Yaşanan kesintiler günlük hayatı olumsuz yönde etkilerken sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) programını araştırmaya başladı. Peki Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki İstanbul'da sular hangi bölgelerde kesik? İşte 17 Aralık 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi

Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU

Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Arnavutköy Anadolu Mah. 400 Mm İsale Hattına Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.01.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 12:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Caferağa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 00:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ovayenice Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 17.01.2022 10:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Yavuz Türk Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 11:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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