Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) planlı su kesintisi programı kurumun resmi sitesinde yayınlandı. Evinde, işyerinde veya seyahatte kesintiye uğrayan vatandaşlar kesinti listesine bakıyor. Yeni içme suyu hatlarının inşa edilmesi, hatlarda yer değişikliği yapılması ile yenileme ve bakım – onarım çalışmaları sebebiyle zaman zaman planlı kesintiler yapılmaktadır. Peki İstanbul'da sular hangi bölgelerde kesik? İşte 17 Aralık 2022 İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler listesi