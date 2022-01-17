Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi arıza programı listesi 17 Ocak 2022

SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ DUYURDU
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 09:00
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Anadolu Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama : Arnavutköy Anadolu Mah. 400 Mm İsale Hattına Debimetre Montajı Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 17.01.2022 10:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 12:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 17.01.2022 10:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 17.1.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.