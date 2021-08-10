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Giriş Tarihi: 10.08.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 10.08.2021 16:58

Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

Şule Çet ile Aleyna Çakır davalarını bakan avukat Umur Yıldırım hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. Yıldırım'ın eski sevgilisi Pelin S. soluğu mahkemede aldı. Şiddet gördüğünü anlattı. İşte haberin detayları

DHA
Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet ile kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in şüpheli ölümleriyle ilgili dosyalara bakmasıyla tanınan avukat Umur Yıldırım'ın eski sevgilisi ve aynı zamanda stajyeri olan avukat Pelin S.'yi darbettiği iddia edildi.

Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

. 2 gün önce polise başvuran Pelin S. ifadesinde, Umur Yıldırım ile 10 aydır sevgili olduklarını, yaklaşık 1 yıl aynı evde yaşadıktan sonra tartışmaları sonucu ayrılmaya karar verdiklerini ve ayrı eve çıktıklarını belirtti.

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Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

Pelin S., Yıldırım'ın bu durumu kabullenmekte zorlandığını ve konuşmak için arkadaşı ile birlikte yaşadığı evine geldiğini anlattı.

Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

Pelin S., arkadaşlarının kendilerini yalnız bıraktığını, konuşmaya başladıklarını, sonrasında tartıştıklarını ve tartışmadan sonra ise Yıldırım'ın kendisini darbettiği ileri sürerek şikayette bulundu.

Şule Çet ve Aleyna Çakır davalarına bakan avukat Umur Yıldırım’a dayak soruşturması!

İfadesine başvurulan tanık R.A.T. de Pelin S. ile avukat Umur Yıldırım'ın konuştukları sırada tartışmaya başladıklarını, Pelin S.'nin hakaret ettiğini, Yıldırım'ın da onu darbettiğini söyledi.

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