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'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 05.08.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 11:42
Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, baskın düzenledi.

Son Dakika Haberi: İstanbul Sultangazi'de kaçak doğumhaneye çevrilen apartman dairesi baskınından şok görüntüler | Video

Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

Ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

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Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler

Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler
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Sultangazi'de 3'üncü katta şok; daireyi doğumhaneye çevirmişler
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