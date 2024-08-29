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Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:33

Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

İstanbul Sultangazi'de tartıştığı eski sevgilisini aracıyla takip edip sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadını darp etti. Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran şüpheli, mahallelinin tepkisi üzerine aracıyla olay yerinden kaçtı.

DHA
Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

Sultangazi'deki olay, İsmetpaşa Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir kişi aracıyla evine giden eski sevgilisini takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden genç kadın, sokak aralarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

Ancak, bir sokakta önündeki aracın durması üzerine genç kadında, aracını durdurmak zorunda kaldı. Kendisini takip eden eski sevgilisi, aracıyla kadının aracına arkadan çarptı. Kısa süre sonra ise, araçtan inen kişi önce eski sevgilisinin aracının ön sol kapısını açarak kırmaya çalıştı, daha sonra kadına saldırdı.

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Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

MAHALLELİNİN TEPKİSİ ÜZERİNE ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Bununla da yetinmeyen saldırgan, dirseği ile aracın arka camına vurarak kırdı. Şüpheli aracına tekrar binerek geri geri gittikten sonra yeniden genç kadının aracına çarptı. Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahallelinin tepkisi üzerine şüpheli aracıyla olay yerinden kaçtı.

Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken o anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

"KASITLI BİR KAZA OLDU; ADAM ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"

Mahalle sakini Abdullah Kor, "Dün akşam bir erkek ve bir kadın arabalarıyla yolda trafikte ilerlerken erkek kasıtlı olarak kadının aracına çarptı. Kasıtlı bir kaza oldu, küfürler savurdu, bağırdı. Kadın yardım istedi, adam ise çıldırmış gibiydi. Aklını yitirmiş gibi davranıyordu.

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