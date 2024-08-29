Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
16:33
Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi
İstanbul Sultangazi'de tartıştığı eski sevgilisini aracıyla takip edip sokakta sıkıştıran şüpheli, araca arkadan çarptıktan sonra inip kadını darp etti. Genç kadın ise, "yardım edin" diye bağırarak mahalle sakinlerinden yardım istedi. Eski sevgilisinin aracının kapısını ve camını kıran şüpheli, mahallelinin tepkisi üzerine aracıyla olay yerinden kaçtı.