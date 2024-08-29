Sultangazi’de eski sevgili dehşeti! Aracıyla sıkıştırdı, darp etti: Çıldırmış gibiydi

"KASITLI BİR KAZA OLDU; ADAM ÇILDIRMIŞ GİBİYDİ"

Mahalle sakini Abdullah Kor, "Dün akşam bir erkek ve bir kadın arabalarıyla yolda trafikte ilerlerken erkek kasıtlı olarak kadının aracına çarptı. Kasıtlı bir kaza oldu, küfürler savurdu, bağırdı. Kadın yardım istedi, adam ise çıldırmış gibiydi. Aklını yitirmiş gibi davranıyordu.