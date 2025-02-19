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Haberler Yaşam Sultangazi'deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:11 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:11

Sultangazi'deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Faruk Kalburcu evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında kalburcunun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen abla kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. Pınar Kalburcu'nun ifadesinde eşim silahla oynarken kendini vurdu dediği öne sürüldü. Kalburcu'nun oğlu E.K nin ifadesi işe dinleyenleri şoke etti! " Yer sofrasında yemek yiyorduk teyzem silahı çıkardı seni vurayım mı ? diye şaka yaparken..."

Yunus Emre KAVAK
Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Faruk Kalburcu (46) sırtından vurularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bina girişinde güvenlik önlemi alırken eve giren sağlık ekipleri Faruk Kalburcu'yu ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Kalburcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

'SİLAH YANLIŞLIKLA PATLADI'

Konuyla iligli başlatılan soruşturma kapsamında evde bulunan Kalburcu'nun eli Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'nin ifadelerine başvuruldu. İkili ilk ifadelerinde silahın kazayla patladığını ve olayın yaşandığını öne sürdü. Kalburcu'nun 15 yaşındaki oğlu E.K.'da teyzesinin çantasından silah çıkarırken kazayla silahın patladığını öne sürdü. Çelişkili ifadeler üzerine Pınar Kalburcu ve kardeşi Çiğdem B. Gözaltına alındı.

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Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

ABLA KARDEŞ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilen Pınar Kalburcu ve ablası Çiğdem B. Çelişkili ifadelerinin üzerine çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiğdem B.'nin ifadesinde olayı itiraf ettiği Faruk Kalburcu'yu kendisinin silahı çıkartırken yanlışlıkla vurduğunu söylediği öne sürüldü.

Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

İŞTE O ÇELİŞKİLİ İFADELER

Bu ifadeye karşı Pınar Kalburcu'nun ise eşim silahla oynarken kendi kendini vurdu dediği iddia edildi. Kalburcu'nun oğlu E.K. ise yer sofrasında yemek yiyorduk teyzem silahı çıkardı seni vurayım mı ? diye şaka yaparken babam dur yapma diye elini kaldırdı silah patladı dediği öne sürüldü.

Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan konuyla ilgili yapılan çalışmalarda Çiğdem B.'nin ruhsatlı silahı eşinin adına kayıtlı olduğu eşi ölünce silahın bulundurma ruhsatının Çiğdem B.'ye geçtiği tespit edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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