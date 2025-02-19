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Sultangazi'deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...
Giriş Tarihi: 19.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
12:11
Sultangazi'deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...
İstanbul Sultangazi'de ikamet eden Faruk Kalburcu evinde silahla vurularak hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında kalburcunun eşi Pınar Kalburcu ve baldızı Çiğdem B.'yi gözaltına almıştı. Adliyeye sevk edilen abla kardeş tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. Pınar Kalburcu'nun ifadesinde eşim silahla oynarken kendini vurdu dediği öne sürüldü. Kalburcu'nun oğlu E.K nin ifadesi işe dinleyenleri şoke etti! " Yer sofrasında yemek yiyorduk teyzem silahı çıkardı seni vurayım mı ? diye şaka yaparken..."