Sultangazi’deki şüpheli ölümde sır perdesi aralandı! Oğlunun ifadesi şoke etti: Teyzem silahı çıkardı vurayım mı seni...

İŞTE O ÇELİŞKİLİ İFADELER

Bu ifadeye karşı Pınar Kalburcu'nun ise eşim silahla oynarken kendi kendini vurdu dediği iddia edildi. Kalburcu'nun oğlu E.K. ise yer sofrasında yemek yiyorduk teyzem silahı çıkardı seni vurayım mı ? diye şaka yaparken babam dur yapma diye elini kaldırdı silah patladı dediği öne sürüldü.