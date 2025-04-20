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Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:32
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
11:32
Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Serinin ikinci karşılaşması Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. İlk maçta VakıfBank'a 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler, seride eşitliği sağlamak istiyor. Şampiyonluk yolunda 3 galibiyetin gerekli olduğu seride ikinci randevu, voleybolseverlerin odağında. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?