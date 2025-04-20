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Haberler Yaşam Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!
Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 11:32

Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde heyecan devam ediyor. Serinin ikinci karşılaşması Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. İlk maçta VakıfBank'a 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler, seride eşitliği sağlamak istiyor. Şampiyonluk yolunda 3 galibiyetin gerekli olduğu seride ikinci randevu, voleybolseverlerin odağında. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank ikinci maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

Fenerbahçe Medicana, Vakıfbank ile oynayacağı karşılaşmaya "mutlak galibiyet" hedefiyle hazırlanıyor. Şampiyonluk mücadelesi beş maçlık seride oynanacak ve üç galibiyete ulaşan ekip sezonun şampiyonu olarak taçlanacak. Peki, Fenerbahçe - VakıfBank rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe ile Vakıfbank arasındaki bu kritik voleybol mücadelesine dair detaylar haberin devamında...

Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

FENERBAHÇE - VAKIFBANK İKİNCİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Sultanlar Ligi play-off final serisinde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Serinin ikinci karşılaşması, 20 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda voleybolseverlerle buluşacak. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında oynanacak bu kritik mücadelede, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atılacak

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Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

FENERBAHÇE - VAKIFBANK İKİNCİ FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile VakıfBank arasında oynanacak final serisinin ikinci maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, özellikle Marina Markova'nın hücumları ve Zehra Güneş'in blok performansıyla ilk seti 25-22 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette karşılıklı sayılar görülse de VakıfBank, rakibinin basit hatalarını iyi değerlendirerek aynı skorla bir set daha aldı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, daha odaklı bir oyun sergileyerek uzun süre önde götürdüğü bu bölümü 25-21'lik skorla hanesine yazdırdı. Ancak dördüncü sette VakıfBank, hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergileyerek başa baş geçen anların ardından seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar seride avantajı ele geçirdi.

Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

SULTANLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Nisan Salı:

19.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

25 Nisan Cuma (Gerekirse):

19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (VakıfBank Spor Sarayı)

27 Nisan Pazar (Gerekirse):

16.00 Fenerbahçe Medicana-VakıfBank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

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