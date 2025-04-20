Sultanlar Ligi Fenerbahçe Medicana - Vakıfbank final maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Dev maç için geri sayım!

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ilk karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

VakıfBank Spor Sarayı'ndaki mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, özellikle Marina Markova'nın hücumları ve Zehra Güneş'in blok performansıyla ilk seti 25-22 kazanarak üstünlüğü ele geçirdi. İkinci sette karşılıklı sayılar görülse de VakıfBank, rakibinin basit hatalarını iyi değerlendirerek aynı skorla bir set daha aldı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Üçüncü sette toparlanan Fenerbahçe Medicana, daha odaklı bir oyun sergileyerek uzun süre önde götürdüğü bu bölümü 25-21'lik skorla hanesine yazdırdı. Ancak dördüncü sette VakıfBank, hem savunmada hem de hücumda etkili bir performans sergileyerek başa baş geçen anların ardından seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla sarı-siyahlılar seride avantajı ele geçirdi.