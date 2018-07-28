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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

'un ilçesinde bulunan ı, yüzyıllardır ihtişamlı yapısıyla görenleri büyülüyor. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çeken bu yapının bir sırrı daha ortaya çıktı... Definecilerin kazı yapmaması için tam yeri söylenmeyen bu sırrı, sizler için araştırdık...

Giriş Tarihi: 28.07.2018 18:51 Güncelleme Tarihi: 28.07.2018 18:54
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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

'un ilçesinde yaklaşık bin 600 yıllık tarihe sahip ı'nda bu zamana kadar az sayıda kişi tarafından bilinen "Gözetleme Şapeli" ilk kez görüntülendi.Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın yamacında bir mağaranın...

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

Altındere Vadisi'nde Karadağ'ın yamacında bir mağaranın önüne inşa edilen ve yüzyıllarca rahiplerin eğitim gördüğü bir manastır olarak kullanılan ve 1924 yılından sonra ören yeri olarak kullanılmaya başlanılan ı'nın gizemi her geçen gün daha da açığa çıkıyor.

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde manastırın kuzey çatısının üst sağ yamacında bulunan 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı şapelin ardından şimdi de manastıra gelecek saldırılar için bir ileri karakol görevi yapan 'Gözetleme Şapeli' ortaya çıktı. Giriş kapısını net olarak gözetleyebilen, simetrik olarak Aziz Barbara şapelinin tam karşısına konumlandırılan şapele merdivensiz ulaşım sağlanamıyor.

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

Zeminden 4 metre yükseklikte inşa edilen yapının bir bölümü yıkılırken, şapelin bir şahin yuvası niteliğinde olduğu belirtiliyor. Antik yolların da güvenliğini sağlamak için kurulduğu düşünülen şapel çam ve defne ağaçlarının arasında saklanmış olması rağmen diğer şapeller gibi geçmişte definecilerin hışmına uğramaktan kurtulamadığı gözlendi.

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

'Gözetleme Şapeli' ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Siyasi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Köse, ı'nın Komnenoslar'ın ileri karakolu olduğunu belirterek manastırın etrafında ve ormanlığın içerisinde halen daha bazı yapılara rastlandığını söyledi. Köse, "Hemen manastırın karşısında köprünün ayağında yerini tarif etmek istemiyoruz definecilere yol göstermek için ama küçük bir şapel daha var. "

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

"Kayaların içerisinde şapelde eski freskler bulunuyor. 8. ve 9. yıllara ait olabilir. Haberleşme sisteminin bir parçasıdır. Zikzaklı bir şekilde vadi boyunca haberleşme sistemi Livera köyündeki gözetleme kulesine kadar birbirleriyle haberleşebilecek şekilde ve vadideki olağan dışı gelişmeleri manastıra ve 'a bildirerek tedbir alınmasını sağlayacak şekilde kurulmuştur. Bu anlamda ı'nın etrafında ve ormanlığın içerisinde halen daha bazı yapılara rastlanıyor" dedi.

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ı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı
Sümela Manastırı'nın bir sırrı daha ortaya çıktı

'Gözetleme Şapeli'nin Kapadokya'daki yamaçlara kurulmuş küçük kiliseleri andırdığını dile getiren Köse, "Şapelin yapılış tarzı, yer seçimi ve mimarisi Kapadokya üslubunu hatırlatır niteliktedir. İçinde halen fresk kalıntıları bulunan şapelin, fresklerinin üslubu keşiş hücreleri üst kısımdaki şapeldeki basit stili ile benzerdir. Kaya bloğunun ortasında; iki metre uzunluğunda, bir buçuk metre genişliğindeki düz alana şapel şeklinde inşa edilen yapı, gözetleme noktası olarak da kullanılmış olmalıdır ve zeminden yaklaşık dört metre yükseklikte olduğu için yapıya merdivensiz ulaşılması mümkün değildir. "

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