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  • Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Giriş Tarihi: 06.03.2019 16:54 Güncelleme Tarihi: 06.03.2019 16:59
Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği Maçka'daki Karadağ eteklerinde bulunan tarihi 'nda, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona geliniyor.

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Manastırda, kaya ve buz kütlelerinin düşerek olumsuzluğa yol açmaması için endüstriyel dağcılardan oluşan özel ekiple sürdürülen 'yamaç ıslah çalışması'nın büyük bölümü tamamlandı.

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Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Ekipler, 3 aşamada yürütülen çalışmalarda 79 bin metrekare alanda kaya temizliği gerçekleştirdi. Restorasyon çalışmaları sırasında, bugüne kadar girilmemiş kuzey çatının üst sağ yamacında gizli geçitle ulaşılan nokta tespit edildi.

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Hristiyanların tapınak veya kutsal alan kabul ettiği 'şapel' ve 'çile odaları' olduğu belirlenen alanda, bugüne kadar görülmemiş 'cennet ve cehennem, ölüm ve yaşam' tasviri taşıyan fresklerin yer aldığı belirlendi. Bu bölümün de restorasyonun ardından ilk kez ziyarete açılacağı belirtildi.

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

'nda 1'inci etap olarak planlanan çevre düzenleme ve restorasyon çalışması tamamlandı. Bu bölümde öncelikle ziyaretçilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla yaklaşık 4 bin ton ağırlığındaki kayaların temizliği yapıldı. Manastıra giden 300 metrelik yürüyüş yolunun yeniden düzenlendiği alanda tarihi su kemerleri, gişe binası ile manastıra çıkan merdivenler restore edildi.

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Çalışmaların tamamlanmasının ardından manastır, 18 Mayıs'ta Müzeler Haftası'nda ziyarete açılacak.

Sümela Manastırı'nın ilk bölümü ziyarete açılıyor

Maçka'da Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayaların oyulmasıyla yapılan , halk arasında 'Meryem Ana' adıyla da biliniyor.

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