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Haberler Yaşam Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 10:10

Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade edildi. Süper El Nino olarak adlandırılan, gölgede bile kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...

Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

Türkiye'nin bugünden itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, Meteoroloji bazı iller için önemli uyarılarda bulundu.

Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan raporda, 11 Temmuz Salı ve 16 Temmuz Pazar günlerine dikakt çekilerek yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

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Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

Meteoroloji'nin Twitter hesabından, "Hava Sıcaklıkları Hissedilir Derecede Artarak Mevsim Normalleri Üzerine Çıkacak!" notuyla yapılan paylaşımda, bazı illerde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

MARMARA'DA SICAKLIKLAR 5-10 DERECE ARTACAK

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 11.07.2023 Salı günü batı kesimlerden başlayarak ülkemizin sıcak hava dalgasının etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerimizde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

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