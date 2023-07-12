Haberler
Yaşam
Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 10:10
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
10:10
Süper El Nino tehlikesi! Gölgede bile kavuracak: Meteoroloji uyardı, bu saatlere dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den yapılan uyarıda, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı ifade edildi. Süper El Nino olarak adlandırılan, gölgede bile kavuran sıcak hava dalgası nedeniyle bazı illerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. İşte il il hava durumu raporu...