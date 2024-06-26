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Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?
Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:49
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
18:49
Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa final maçı için karşı karşıya gelecek. Yeni sezon başlamadan oynanması beklenen maç için heyecan dorukta. Hangi takımın kupa kaldıracağı merak konusu. Öte yandan maçın tarihi ve yeri en çok araştırılanlar arasında. Gözler TFF'de. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...