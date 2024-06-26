Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Süper Kupa final maçı tarihi sarı kırmızılı ve siyah beyazlı taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki şampiyon sezonun ikinci kupasını evine götürmek için mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen bilgiler futbolseverler ile paylaşılacak. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, nerede, hangi tarihte oynanacak?