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Giriş Tarihi: 26.06.2024 18:49 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 18:49

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa final maçı için karşı karşıya gelecek. Yeni sezon başlamadan oynanması beklenen maç için heyecan dorukta. Hangi takımın kupa kaldıracağı merak konusu. Öte yandan maçın tarihi ve yeri en çok araştırılanlar arasında. Gözler TFF'de. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte, detaylar...

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

Süper Kupa final maçı tarihi sarı kırmızılı ve siyah beyazlı taraftarların gündeminde yer almaya devam ediyor. İki şampiyon sezonun ikinci kupasını evine götürmek için mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen bilgiler futbolseverler ile paylaşılacak. Peki; Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, nerede, hangi tarihte oynanacak?

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Süper Kupa için geri sayım başladı. TFF tarafından belirlenen detaylar gündeme taşınıyor.

Ancak tarih henüz netlik kazanmadı.

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Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

TFF tarafından açıklanacak Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçının nerede, hangi stadda oynanacağı henüz bilinmiyor.

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

FORMAT DEĞİŞİYOR!

Geçtiğimiz sezon ve bu sezonda olduğu üzere Süper Kupa'da Süper Lig şampiyonu ve Türkiye Kupası şampiyonu karşı karşıya geliyor.

Ancak gelecek sezonda format değişecek.

Süper Kupa final maçı tarihi ve yeri gündemde 2024! TFF ile Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman ve nerede oynanacak?

TFF açıklamasına göre Süper Kupa 2024-2025 Sezonu Süper Lig Şampiyonu ile Süper Lig İkincisi ve Türkiye Kupası Şampiyonu ile Türkiye Kupası Finalisti 'nin katılacağı dörtlü final şeklinde oynanacak.

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