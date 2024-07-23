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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
14:56
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final tarihine ilişkin detaylar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta?' gibi sorulara cevap vermişti. Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve diğer bilgiler belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi 2024