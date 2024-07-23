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Haberler Yaşam SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:56

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş ile Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final tarihine ilişkin detaylar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta?' gibi sorulara cevap vermişti. Öte yandan karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve diğer bilgiler belli oldu. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi 2024

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, son şampiyon Galatasaray ile Süper Kupa finaline çıkacak. Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş Galatasaray maçı tarihi, yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi ve oynanacak stadyum…

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper kupa maçında karşılaşacak. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Süper Kupa maçı İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY'IN 18, BEŞİKTAŞ'IN 9 KUPASI VAR!

2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla şampiyon olan Galatasaray daha önce tarihinde 17 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş karşısında galip gelerek 18. kez kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş'ın müzesinde ise 9 Süper Kupa bulunuyor. İşte, geçmiş yıllara göre Süper kupa galipleri;

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de ise 2024-2025 sezonunda ilk düdük 9 Ağustos'ta çalacak. 1. hafta karşılaşmaları 9,10,11,12 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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