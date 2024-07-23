SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024 | Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, son şampiyon Galatasaray ile Süper Kupa finaline çıkacak. Süper Kupa finali öncesi Beşiktaş Galatasaray maçı tarihi, yayın kanalı ve saatine ilişkin bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada konuya ilişkin merak edilenleri yanıtladı. Peki, Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi ve oynanacak stadyum…