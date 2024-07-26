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SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024
10:30
Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final tarihi 2024, yayın kanalı ve saati ile ilgili detaylar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 'Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?' soruları cevap buldu. İşte Süper Kupa final tarihi 2024