SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa finali ile ilgili TFF tarafından son dakika açıklaması geldi. Son şampiyon Galatasaray, Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi ve oynanacak stadyum…