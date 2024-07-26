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Haberler Yaşam SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 10:30

SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Son Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Süper Kupa final tarihi 2024, yayın kanalı ve saati ile ilgili detaylar ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. TFF tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada 'Süper Kupa finali ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman?' soruları cevap buldu. İşte Süper Kupa final tarihi 2024

SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa finali ile ilgili TFF tarafından son dakika açıklaması geldi. Son şampiyon Galatasaray, Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş ile Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman oynanacak, Beşiktaş Galatasaray finali ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Kupa final tarihi ve oynanacak stadyum…

SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNALİ 2024: BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper kupa maçında karşılaşacak. Karşılaşma 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te oynanacak. Süper Kupa maçı İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY'IN 18, BEŞİKTAŞ'IN 9 KUPASI VAR!

2023-2024 sezonunda topladığı 102 puanla şampiyon olan Galatasaray daha önce tarihinde 17 kez Süper Kupa mutluluğu yaşadı. Galatasaray, Beşiktaş karşısında galip gelerek 18. kez kupayı kazanmak istiyor. Galatasaray'ın rakibi Beşiktaş'ın müzesinde ise 9 Süper Kupa bulunuyor. İşte, geçmiş yıllara göre Süper kupa galipleri;

SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de ise 2024-2025 sezonunda ilk düdük 9 Ağustos'ta çalacak. 1. hafta karşılaşmaları 9,10,11,12 Ağustos'ta tamamlanacak.

SÜPER KUPA FİNALİ 2024 | Süper Kupa finali Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak. 2024-2025 sezonu 1 Haziran 2025'te sona erecek.

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