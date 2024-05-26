Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 38. haftayla tamamlanıyor.

Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük küme düşerken lige veda edecek iki takım 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ile karşılaşacak.