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Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:13
Trendyol Süper Lig'de sona gelindi. 38. Hafta mücadeleleri bu hafta oynanacak ve şampiyon belli olacak. Ligin son maçında Fenerbahçe ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. Diğer tarafta Galatasaray ise, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmalar öncesi Süper Lig canlı puan durumu tablosu araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?