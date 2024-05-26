Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:13

Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

Trendyol Süper Lig'de sona gelindi. 38. Hafta mücadeleleri bu hafta oynanacak ve şampiyon belli olacak. Ligin son maçında Fenerbahçe ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. Diğer tarafta Galatasaray ise, ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor'a konuk olacak. Kritik karşılaşmalar öncesi Süper Lig canlı puan durumu tablosu araştırılıyor. Peki, Süper Lig'de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı son haftaya kaldı. Lig'de son haftaya girilirken, Galatasaray Konyaspor deplasmanından 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek. Diğer tarafta Fenerbahçe ise İstanbulspor'u mağlup edip, Konyaspor'un Galatasaray'ı yenmesini bekleyecek. Peki, Süper Lig'de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

TRENDYOL SÜPER LİG 38. HAFTA MAÇ PROGRAMI

Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu 38. haftayla tamamlanıyor.

Süper Lig'de İstanbulspor ve Fatih Karagümrük küme düşerken lige veda edecek iki takım 38. hafta maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.

Derbi galibiyeti sonrası Galatasaray ile puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek. Galatasaray ise düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor ile karşılaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

Süper Lig canlı puan durumu tablosu: Süper Lig’de 38. hafta puan durumu sıralaması nasıl, şampiyonluk yarışında son durum ne?
SON DAKİKA