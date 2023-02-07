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Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:13

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası bütün spor organizasyonlarının ikinci bir emre kadar durduğunu açıklamasından sonra futbolseverler "Süper Lig iptal mi oldu, ertelendi mi?", "Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?" sorularını yöneltiyor. Birçok vatandaş Süper Lig sezonunun iptal olduğunu, sezonun bittiğini ve Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünüyor. Öte yandan 12 Şubat 2023 tarihine kadar ülke genelinde milli yas ilan edildi. Peki, Süper Lig iptal mi oldu, sezon ertelendi mi? İşte detaylar

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

Kahramanmaraş depremi sonrası ülkede milli yas ilan edilirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Bu noktada sporseverler "Süper Lig ertelenecek mi, Süper Lig bu sezon iptal mi oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Süper Lig sezonu hakkında detaylar

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

SÜPER LİG MAÇLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, spor organizasyonlarının durdurulduğunu açıkladı:

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Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

"Ülkemizde yapılacak tüm ulusal spor organizasyonları ikinci bir açıklamaya kadar durdurulmuştur.

İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. Aziz milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

7 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla 12 Şubat 2023 tarihine kadar milli yas ilan edildi. Açıklama şöyle:

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

"6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir."

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