Haberler Yaşam Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:13

Süper lig ertelenecek mi, ertelenen maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig bu sezon iptal mi oldu, Galatasaray şampiyon mu olacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası bütün spor organizasyonlarının ikinci bir emre kadar durduğunu açıklamasından sonra futbolseverler "Süper Lig iptal mi oldu, ertelendi mi?", "Süper Lig maçları ne zaman oynanacak?" sorularını yöneltiyor. Birçok vatandaş Süper Lig sezonunun iptal olduğunu, sezonun bittiğini ve Galatasaray'ın şampiyon olduğunu düşünüyor. Öte yandan 12 Şubat 2023 tarihine kadar ülke genelinde milli yas ilan edildi. Peki, Süper Lig iptal mi oldu, sezon ertelendi mi? İşte detaylar