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Haberler Yaşam SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:42 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 12:42

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

Süper Lig'de heyecan bu haftada hız kesmeden devam ediyor. 32. Hafta maçlarında Galatasaray sahasında Bodrumspor'u mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş ise dün Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldı ve galibiyet hasretini sürdürdü. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi, 'Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

Trendyol Süper Lig'de 32. Hafta maçları oynanıyor. Ligin bitimine oldukça kısa bir süre kala, şampiyonluk yarışındaki kıyasıya rekabette devam ediyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

GALATASARAY YİNE HATA YAPMADI

Galatasaray Cuma günü oynadığı karşılaşmada Bodrumspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı ve hata yapmadı.

BEŞİKTAŞ'IN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Beşiktaş dün akşam Göztepe deplasmanına konuk oldu. Kıran kırana geçen mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

FENERBAHÇE SAHASINDA KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasındaki Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Karşılaşma saatler 19.00'ı gösterdiğinde başlayacak.

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?