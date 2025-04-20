SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?

Trendyol Süper Lig'de 32. Hafta maçları oynanıyor. Ligin bitimine oldukça kısa bir süre kala, şampiyonluk yarışındaki kıyasıya rekabette devam ediyor. Peki, Süper Lig'de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?