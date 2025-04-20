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SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?
Giriş Tarihi: 20.04.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025
12:42
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU | Süper Lig’de puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?
Süper Lig'de heyecan bu haftada hız kesmeden devam ediyor. 32. Hafta maçlarında Galatasaray sahasında Bodrumspor'u mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş ise dün Göztepe deplasmanından 1 puanla ayrıldı ve galibiyet hasretini sürdürdü. Bugün oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi, 'Süper Lig puan durumu sıralaması nasıl, lider kaç puanda?' soruları araştırılıyor. İşte detaylar;