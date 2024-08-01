Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024
22:31
SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…
Trendyol Süper Lig kupası ve logosu yenilendi. Değişmesinin ardından Süper Lig logosu değişti mi, nasıl oldu sorusu araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig kupası ve logosu değişti! Avrupa'nın üst düzey ligleri ile UEFA turnuvaları dikkate alınarak oluşturulan Süper Lig logusunun anlamıyla ilgi çekiyor. TFF yeni sloganı da duyurdu. Peki yeni Süper Lig logosu nasıl oldu, neler değişti?