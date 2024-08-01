SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

YENİ SÜPER LİG LOGOSU TANITILDI

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonundan itibaren kullanacağı logo ve şampiyonluk kupasında değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor.

Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor.