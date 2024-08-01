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Giriş Tarihi: 01.08.2024 22:31 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:31

SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

Trendyol Süper Lig kupası ve logosu yenilendi. Değişmesinin ardından Süper Lig logosu değişti mi, nasıl oldu sorusu araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig kupası ve logosu değişti! Avrupa'nın üst düzey ligleri ile UEFA turnuvaları dikkate alınarak oluşturulan Süper Lig logusunun anlamıyla ilgi çekiyor. TFF yeni sloganı da duyurdu. Peki yeni Süper Lig logosu nasıl oldu, neler değişti?

SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

TFF yeni Süper Lig logosunu ve kupasını açıkladı. Trendyol Süper Lig'de yeni logo heyecan uyandırdı. Spor severler yeni logonun anlamını sorgulamaya ve araştırmaya başladı. Peki yeni Süper Lig logosu ne anlama geliyor, neler değişti?

SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

YENİ SÜPER LİG LOGOSU TANITILDI

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonundan itibaren kullanacağı logo ve şampiyonluk kupasında değişikliğe gidildi. Trendyol Süper Lig'in yeni logosu, zaferi ve gönülden oynanan futbolu simgeliyor.

Logonun üst bölümü kolları açıp sevincini taraftarlarla paylaşmayı, alt kısmı ise son saniyeye dek tüm kalbinle mücadele etmeyi temsil ediyor.

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SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

Avrupa'nın üst düzey ligleri ve UEFA turnuvaları değerlendirilerek yeni Trendyol Süper Lig logosunun hayata geçirildiği bildirildi. Tasarımı değişen yeni kupada ise bu sezon ligde yer alan bütün takımların isimleri yer alacak.

SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…

SÜPER LİG KUPASINDA NELER DEĞİŞTİ?

Süper Lig'in yeni kupasında öne çıkan ilk ayrıntı ligde mücadele eden tüm takımların isimlerinin kupaya işlenmesi oldu.

Tüm yeniliklere ek olarak "Futbol Aşkına", Trendyol Süper Lig'in yeni sloganı oldu.

SÜPER LİG LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ? Yeni Süper Lig Logosu nasıl oldu, neler değişti? İşte yeni logo…
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