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Giriş Tarihi: 03.03.2023 11:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:30

Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Bu noktada futbolseverler, "Süper Lig maçları ücretsiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Süper Lig maçları BeIN Media Group'un yeni dijital platformu TOD TV üzerinden de yayınlanıyor. Peki, TOD TV nasıl üye olunur, nereden ve nasıl indirilir? İşte, TOD TV üyelik ekranı, ücreti ve detaylar…

Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

TOD TV üyelik ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Spor Toto Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağının duyurulmasının ardından binlerce futbolsever, "Süper Lig maçları ücretsiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve şifresiz mi?'' sorularını gündeme taşıdı. Süper Lig maçları TOD TV platformu üzerinden de yayınlanacak. Yapılan açıklamaya göre maçlar, 3-13 Mart tarihlerinde ücretsiz olacak. Spordan eğlenceye uzanan geniş içerik portföyüyle dijital platforma beIN Connect üyelikleriyle giriş yapılabiliyor. Peki, TOD TV nereden ve nasıl indirilir, üye olunur? İşte TOD TV yeni üyelik işlemi ve ücreti ile ilgili detaylar.

Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI: SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in önümüzdeki 2 hafta boyunca şifresiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Buna göre yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.

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Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç.

Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek."

Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

TOD TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

Satın almak istediğiniz paketi seçtikten sonra karşınıza gelen üyelik formuna bilgilerinizi girerek kolayca üye olabilirsiniz. Satın alacağınız paket kapsamındaki tüm içerikleri web'den, cepten, tabletten veya Smart TV üzerinden izleyebilirsiniz.

Sezonluk ya da yıllık TOD paketlerini satın aldıktan sonra iptal etme hakkınız bulunmamaktadır. Eğer izleme veya sistem ile alakalı bir problem yaşıyorsanız, sorununuzu çözmekten mutluluk duyacağız. Aylık paketinizin yenileme iptali için todtv.com.tr'de sağ üst köşede yer alan "HESABIM" alanından "Paketlerim" sekmesinden iptal edebilirsiniz. IOS TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri AppStore üzerinden, Android TOD uygulamamız üzerinden aldığın paketlerle ilgili işlemleri Google Play üzerinden yapabilirsiniz.

Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

Ücretsiz Süper Lig Kampanyası 25.12.2022 saat 23:59'a kadar ücretsiz olarak faydalanabileceğiniz www.todtv.com.tr web kampanyasıdır. Kampanyadan faydalanabilmek için satın alma işlemlerinizi www.todtv.com.tr üzerinden yapmak zorunldur. Üyelik ve satın alma işlemleri sırasında iletişim izni vermek ve kredi kartı bilgilerini girerek satın alma için ön kayıt oluşturmak gereklidir. Satın alma ön kaydı 25.12.2022 saat 23:59'a kadar iptal edilebilir.

25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal eden kullanıcılardan herhangi bir ücret tahsil edilmez. 25.12.2022 saat 23:59'a kadar satın alma kaydını iptal etmeyen kullanıcılardan 26.12.2022 tarihi itibariyle satın alma talimatı verdikleri Aylık ya da Sezonluk Süper Lig paketinin ücreti tahsil edilir.

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