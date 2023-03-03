Süper Lig maçları ücretsiz mi? TOD TV nasıl üye olunur, nereden indirilir? TOD TV ücretsiz üye olma ekranı

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem felaketi nedeniyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçlarının iki hafta boyunca şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Bu noktada futbolseverler, "Süper Lig maçları ücretsiz mi yayınlanacak, hangi kanalda ve şifresiz mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere Süper Lig maçları BeIN Media Group'un yeni dijital platformu TOD TV üzerinden de yayınlanıyor. Peki, TOD TV nasıl üye olunur, nereden ve nasıl indirilir? İşte, TOD TV üyelik ekranı, ücreti ve detaylar…