Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası maçları sebebiyle ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta maçları ne zaman başlayacak merak edilerek, Süper Lig ne zaman devam edecek, Dünya Kupası hangi tarihte bitecek, 15. hafta Süper Lig ne zaman başlayacak? şeklindeki sorular üzerinden futbolseverler tarafından yoğun araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Süper Lig ne zaman devam edecek, Dünya Kupası hangi tarihte bitecek, Süper Lig ne zaman başlayacak? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.