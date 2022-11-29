2022 FIFA Dünya Kupası maçlarından dolayı ara verilen Spor Toto Süper Lig ne zaman devam edecek? Futbolseverler tarafından merak edilerek Süper Lig ne zaman devam edecek, Dünya Kupası hangi tarihte bitecek, 15. hafta Süper Lig ne zaman başlayacak? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SÜPER LİG NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama ve tüm detaylar şöyle;