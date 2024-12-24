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SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:10
SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik net bir skorla mağlup ederek puanını 44'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı 17. haftada kazandığı avantajı iyi değerlendirerek farkı 8 puana çıkardı. Fenerbahçe 36 puanla ikinci sırada yer alırken, Reeder Samsunspor ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı hangi tarihte başlayacak?