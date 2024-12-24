SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk yarı sona erdi. Haftanın son karşılaşmaları, 2 önemli mücadeleyle noktalandı. İstanbul derbisinde, RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılırken, diğer maçta Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. 2024-2025 Süper Lig sezonunun ikinci yarısının başlayacağı tarih ise merakla sorgulanıyor. İşte 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig iikinci devre tarihi...