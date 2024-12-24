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Haberler Yaşam SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:10

SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig'de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Süper Lig'de ilk yarı tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 5-1'lik net bir skorla mağlup ederek puanını 44'e çıkararak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'la 1-1 berabere kaldığı 17. haftada kazandığı avantajı iyi değerlendirerek farkı 8 puana çıkardı. Fenerbahçe 36 puanla ikinci sırada yer alırken, Reeder Samsunspor ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Peki, Süper Lig'in ikinci yarısı hangi tarihte başlayacak?

SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından ilk yarı sona erdi. Haftanın son karşılaşmaları, 2 önemli mücadeleyle noktalandı. İstanbul derbisinde, RAMS Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılırken, diğer maçta Adana Demirspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. 2024-2025 Süper Lig sezonunun ikinci yarısının başlayacağı tarih ise merakla sorgulanıyor. İşte 2024-2025 sezonu Trendyol Süper Lig iikinci devre tarihi...

SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

SÜPER LİG'DE İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF tarafınddan yayınlanan 2024-2025 sezonu takvimi yayınlandı. Süper Lig'de ikici yarı 18. hafta maçlarıyla 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacak.

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SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe - Hatayspor
Galatasaray - Göztepe
Alanyaspor - Konyaspor
Antalyaspor - Eyüpspor

Samsunspor - Trabzonspor
Bodrum FK - Kayserispor
Adana Demirspor - Başakşehir
Rizespor - Beşiktaş
Kasımpaşa - Gaziantep FK

SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. 30 gün sürecek transfer süreci 11 Şubat 2025'te sona erecek.

SÜPER LİG TAKVİMİ 2024-2025: Süper Lig’de ikinci yarı ne zaman başlayıp bitecek, toplamda kaç gün sürecek?
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