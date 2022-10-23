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Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:14
Güncelleme Tarihi: 23.10.2022
11:14
Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün, Fenerbahçe Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Trabzonspor ise Hamsik'in 9. dakikada attığı golle Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar