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Haberler Yaşam Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:14 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 11:14

Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün, Fenerbahçe Başakşehir'i son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etmeyi başarırken, Trabzonspor ise Hamsik'in 9. dakikada attığı golle Sivasspor'u mağlup etmeyi başardı. Şimdi ise gözler bugün oynanacak olan maçlara çevrildi. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? İşte 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!

Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları kayıpsız atlatırken, bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından gösterilen Başakşehir, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!

Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!

14.30 Kasımpaşa-Yukatel Kayserispor
17.00 Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor

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Süper Lig’de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!

20.00 Galatasaray-Corendon Alanyaspor

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