Süper Lig'de bugün oynanacak olan maçlar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Geride bıraktığımız haftada Fenerbahçe ve Trabzonspor maçları kayıpsız atlatırken, bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından gösterilen Başakşehir, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de mağlup oldu. Peki, Süper Lig'de bugün hangi maçlar var? 23 Ekim 2022 bugün oynanacak olan maçlar!