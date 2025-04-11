Haberler
Yaşam
SÜPER LİG'DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
10:26
Süper Lig'in zirve takımlarından Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisiyle oynadığı son 7 maçta galip gelirken, bu seriyi sürdürmek için sahada olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta bay geçen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyetle önemli bir kayıp yaşamıştı. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?