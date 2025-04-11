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Haberler Yaşam SÜPER LİG'DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 11.04.2025 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 10:26

SÜPER LİG'DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig'in zirve takımlarından Galatasaray, zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Karadeniz temsilcisiyle oynadığı son 7 maçta galip gelirken, bu seriyi sürdürmek için sahada olacak. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2'lik skorla kazanmıştı. Geçtiğimiz hafta bay geçen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı aldığı mağlubiyetle önemli bir kayıp yaşamıştı. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig'in 31. haftasında düzenlenecek dev maç için nefesler tutuldu. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, sarı-kırmızılı takımın en önemli oyuncusu konumunda. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son üç lig maçında galibiyet alamayan Samsunspor, evinde oynayacağı bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 11 Nisan Cuma günü 20.00'de oynanacak.

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SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından biri olan beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bu önemli maç, hem Samsunspor'un hem de Galatasaray'ın zafer için mücadele edeceği çekişmeli bir karşılaşma olacak.

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

İKİ TAKIM 64. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray, 1969-70 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükselen Samsunspor ile bugüne kadar oynadığı 63 maçta 42 galibiyet elde etti. Karadeniz ekibi ise 7 kez galip gelirken, 14 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, 63 karşılaşmada rakip filelere toplam 136 gol atarken, Samsunspor ise bu maçlarda yalnızca 48 gol kaydedebildi.

SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış Alper, Osimhen