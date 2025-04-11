SÜPER LİG’DE DEV MAÇ: Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta?

Süper Lig'in 31. haftasında düzenlenecek dev maç için nefesler tutuldu. Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 gol atarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, sarı-kırmızılı takımın en önemli oyuncusu konumunda. Karadeniz temsilcisi Samsunspor ise bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Son üç lig maçında galibiyet alamayan Samsunspor, evinde oynayacağı bu karşılaşmadan 3 puan almayı hedefliyor. Peki, Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?