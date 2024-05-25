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Haberler Yaşam Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:17

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

Süper Lig'de sezonun son haftasında heyecan artarken küme düşen takımlar ve ligde yükselen takımlar sporseverlerin gündemine oturdu. Şampiyonluk maçı öncesi 2023-2024 Süper Lig'e çıkan ve düşen takımlar hangileri sorusuyla son durum araştırılırken geçtiğimiz hafta yaşanan son karşılaşmalarla tablo yeniden şekillendi. İşte Süper Lig'de küme düşen takımlar ve yükselen takımlar.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup edişiyle birlikte son durumu araştıran futbolseverler, ligdeki diğer takımların akıbetini de merak ediyor. 2023-2024 Süper Lig'e çıkan ve düşen takımlar hangileri sorusuyla takımların son mücadelelerden aldığı sonuç araştırılıyor. İşte Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

PENDİKSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK KÜME DÜŞTÜ!

Süper Lig'den düşen 2. ve 3. takım Fatih Karagümrük ile Pendikspor oldu.

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Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

SÜPER LİG'DEN DÜŞEN TAKIMLAR

Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, 2023-2024 sezonunda ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Ardından Fatih Karagümrük ve Pendikspor küme düştü.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

KAZANAN SÜPER LİG'E ÇIKACAK
1'inci Lig Play-Off finali 30 Mayıs Perşembe günü Sakaryaspor ve Bodrum FK arasında Yeni Adana Stadı'nda oynanacak.

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi kazanan ekip Süper Lig'e yükselecek.

Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

Eyüpspor ve Göztepe Süper Lig'e Yükseldi
Trendyol 1. Lig'i birinci sırada bitiren Eyüpspor ve ikinci sırada bitiren Göztepe, daha önce Süper Lig'e yükselen iki ekip olmuştu.

Trendyol Süper Lig'e yükselecek üçüncü ve son takımın belli olacağı Trendyol 1. Lig play-off final maçı, 30 Mayıs Perşembe günü Adana'da yapılacak.

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