Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup edişiyle birlikte son durumu araştıran futbolseverler, ligdeki diğer takımların akıbetini de merak ediyor. 2023-2024 Süper Lig'e çıkan ve düşen takımlar hangileri sorusuyla takımların son mücadelelerden aldığı sonuç araştırılıyor. İşte Süper Lig'de küme düşen ve yükselen takımlar.