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Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?
Giriş Tarihi: 25.05.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
14:17
Süper Lig’de küme düşen ve yükselen takımlar: 2023-2024 Süper Lig’e çıkan ve düşen takımlar hangileri?
Süper Lig'de sezonun son haftasında heyecan artarken küme düşen takımlar ve ligde yükselen takımlar sporseverlerin gündemine oturdu. Şampiyonluk maçı öncesi 2023-2024 Süper Lig'e çıkan ve düşen takımlar hangileri sorusuyla son durum araştırılırken geçtiğimiz hafta yaşanan son karşılaşmalarla tablo yeniden şekillendi. İşte Süper Lig'de küme düşen takımlar ve yükselen takımlar.