Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Süper Lig ertelendi. Deprem Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakırken, Süper Lig'de yer alan iki takım çok büyük yara gördü. Bu noktada "Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı" sorusu böylelikle yanıt aramaya başladı. En son pandemi sezonunda takımlar küme düşürülmemişti. Peki, Süper Lig'de küme düşme kalktı mı? İşte konu hakkında detaylar