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Haberler Yaşam Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 11:33

Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası Süper Lig ertelendi. Deprem Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Kilis, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa illerinde de yıkıcı etkiler bırakırken, Süper Lig'de yer alan iki takım çok büyük yara gördü. Bu noktada "Süper Lig'de küme düşme kalkacak mı" sorusu böylelikle yanıt aramaya başladı. En son pandemi sezonunda takımlar küme düşürülmemişti. Peki, Süper Lig'de küme düşme kalktı mı? İşte konu hakkında detaylar

Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

Süper Lig'den küme düşme kalktı mı, bu sezon küme düşme yok mu sorusu sporseverler tarafından yanıt arıyor. Kahramanmaraş'taki iki büyük depremden ağır hasar alan takımların olması sebebiyle küme düşmenin geçici olarak kalkması konuşuluyor.

Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞME KALKACAK MI?

Küme düşme potasında yer alan/yakın olan Gaziantep Futbol Kulübü ve Hatayspor'un Kahramanmaraş depremlerinden ciddi oranla etkilenmesinden sonra Süper Lig'de bu yıl küme düşmenin kalkması konuşuluyor. Henüz kesin bir şey söz konusu değilken, durumun kesinleştiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

SÜPER LİG SEZONU İPTAL Mİ OLDU?

TFF'den yapılan açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle Cumhurbaşkanlığı kararıyla yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Söz konusu depremler sonucu ne yazık ki büyük can kayıpları yaşadık. Birçok yaralımız ve hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen birçok vatandaşımız mevcut. Bu sebeplerle, tüm ülkemizi derin bir üzüntüye boğan bu deprem felaketinin ardından 07.02.2023 ve 12.02.2023 tarihleri arasında oynanması planlanan tüm profesyonel ve amatör müsabakalar Federasyonumuz tarafından ertelenmiştir.

10-11-12-13 Şubat tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanması gereken tüm profesyonel müsabakalar 17-18-19-20 Şubat tarihlerinde oynanacaktır. Sonraki haftalar buna göre planlanacaktır.

Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Hangikredi Ümraniyespor - Adana Demirspor, Bitexen Giresunspor - Yukatel Kayserispor ve Fenerbahçe - Arabam.com Konyaspor müsabakalarının 21-22-23 Şubat tarihlerinde oynanması planlanmaktadır.

Süper Lig’de küme düşme kalkacak mı? Bu sene Süper Lig’de küme düşme yok mu, kalktı mı?

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gerekirken ertelenen Eyüpspor - Bodrumspor müsabakasının 7-8-9 Mart tarihlerinden birinde oynanması planlanmaktadır. Buna istinaden bu takımlarımızın 27. hafta müsabakaları yeniden düzenlenecektir. TFF 2. Lig'in 24. haftasında 8 Şubat Çarşamba günü oynanması gerekirken ertelenen müsabakalar 1 Mart Çarşamba günü oynanacaktır. Buna istinaden TFF 2. Lig'in 26. ve 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Erteleme maçları sebebiyle Spor Toto Süper Lig'in 24. ve 25. hafta müsabakaları ile Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta müsabakaları yeniden planlanacaktır. Liglere ilişkin diğer düzenlemeler ve netleşen tarihler daha sonra ilan edilecektir" denildi.

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