Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
10:06
Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?
Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ederken taraftar ve futbolseverler gözlerini milli ara tarihlerine çevirdi UEFA Milletler Ligi karşılaşmaları sebebiyle Süper Lig'de milli ara yapılacak ve müsabakalar gerçekleşmeyecek. Trendyol Lig'i 4. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile son bulacak. Vatandaşlar milli aranın ne zaman başlayacağını ve Türkiye'nin rakiplerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Süper Lig'de milli ara ne zaman, 2024-2025 milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?