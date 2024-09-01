Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı ve maçların sona ereceği tarih futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda A Milli Futbol Takımı 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar 2024 yılı içerisinde eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç olarak düzenlenecek. İşte 2024-2025 Milli maç arası takvimiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...