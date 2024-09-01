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Giriş Tarihi: 01.09.2024 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 10:06

Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı devam ederken taraftar ve futbolseverler gözlerini milli ara tarihlerine çevirdi UEFA Milletler Ligi karşılaşmaları sebebiyle Süper Lig'de milli ara yapılacak ve müsabakalar gerçekleşmeyecek. Trendyol Lig'i 4. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile son bulacak. Vatandaşlar milli aranın ne zaman başlayacağını ve Türkiye'nin rakiplerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki Süper Lig'de milli ara ne zaman, 2024-2025 milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

Uluslar Ligi maçları öncesinde milli aranın başlayacağı ve maçların sona ereceği tarih futbolseverlerin ve taraftarların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda A Milli Futbol Takımı 4. grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar 2024 yılı içerisinde eylül, ekim ve kasım aylarında ikişer maç olarak düzenlenecek. İşte 2024-2025 Milli maç arası takvimiyle ilgili tüm detaylar haberin devamında...

Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 4'üncü hafta Beşiktaş - Sivasspor, Hatayspor - Samsunspor maçlarıyla son bulacak.4. hafta tamamlandıktan sonra milli ara başlayacak. 1 Eylül'de başlayacak milli maç arası 5. hafta maçlarının başlamasıyla sona erecek.

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Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

SÜPER LİG MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları 15 Eylül'de başlayacak. Detaylı program ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edilecek.

Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?
24 Haziran'da başlayan 2024-2025 Sezonu yaz transfer dönemi 13 Eylül'de tamamlanacak. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak - 11 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Süper Lig’de milli ara ne zaman? 2024-2025 Milli maç arası hangi gün başlıyor, hangi tarihte bitiyor, kaç hafta sürecek?

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Milli takım, 6 Eylül'de deplasmanda Galler ile 9 Eylül'de kendi sahasında İzlanda ile karşılacak. İşte, detaylar:
6 Eylül 2024 21:45 | Galler- Türkiye
9 Eylül 2024 21:45 | Türkiye- İzlanda
11 Ekim 2024 21:45 | Türkiye- Karadağ
14 Ekim 2024 21:45 | İzlanda- Türkiye
16 Kasım 2024 20:00 | Türkiye- Galler
19 Kasım 2024 22.45 | Karadağ- Türkiye

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